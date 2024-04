Globo acerta contratação de peso para cobertura das Olimpíadas

Anúncio acontece na véspera do marco de 100 dias para o início dos Jogos de Paris (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 15:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A Globo acertou uma contratação de peso na véspera do marco de 100 dias para o início dos Jogos de Paris, na quarta-feira (17). Italo Ferreira, o primeiro campeão olímpico da história do surfe, é mais um nome garantido na cobertura da emissora das Olimpíadas. Medalhista de ouro em Tóquio, em 2021, ele participará das transmissões da modalidade, que será a única disputada fora da França. A competição do surfe acontecerá na praia de Teahupo’o, no Taiti, uma das mais desafiadoras do mundo.

Italo Ferreira, que também conquistou o título da WSL, a Liga Mundial de Surfe, em 2019, colocará sua experiência à disposição do público para analisar as baterias no Taiti. Na disputa masculina, o Brasil será representado por Filipe Toledo, Gabriel Medina e João Chianca. Já entre as mulheres, as representantes são Tatiana Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva.

- Para mim, é um orgulho muito grande fazer parte da história dos Jogos Olímpicos. Hoje eu olho para a minha carreira no surfe e para tudo o que conquistei com muita gratidão. Sou um cara que gosta de ter novas experiências em diferentes áreas e de ser desafiado. Quando a Globo me procurou para ser comentarista dos Jogos de Paris eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento. Me trouxe até lembranças da infância, de assistir às Olimpíadas na TV Globo. Desta vez vou poder viver o outro lado, que é dos bastidores - disse Italo.

