Sem a principal jogadora, Tijuca é derrotado na Superliga

Por conta da ausência de uma das suas principais jogadoras, o Tijuca Tênis Clube foi derrotado neste domingo (30), em Minas Gerais, por 3 sets a 1 para o Mackenzie pela Superliga Feminina de Vôlei . Jogando fora de casa, a equipe carioca, que entrou em quadra sem a oposta Júlia Azevedo, baleada durante uma tentativa de assalto na zona norte do Rio no dia 23 novembro, não conseguiu superar a equipe mineira pela oitava rodada da competição.

Júlia Azevedo retorna às quadras apenas em 2026

No primeiro set, a equipe do Mackenzie não tomou conhecimento do adversário. Impondo um ritmo forte fechou a etapa inicial em 25 a 19.

No set seguinte, a ausência da atacante Júlia Azevedo pôde ser sentida claramente. A oposta só volta a jogar no ano que vem depois de ser baleada em uma tentativa de assalto há uma semana, próximo a casa dela, na zona norte do Rio de Janeiro. Bastante desconcentradas, as jogadoras do time carioca só fizeram pouco mais de 10 pontos e acabaram derrotas por 25 a 12.

Julia Azevedo, baleada em assalto, é homenageada na partida contra o Sorocaba (Foto: Divulgação)

Com o jogo nas mãos, o Mackenzie parecia que iria fechar o terceito set sem dificuldade. Acontece que o Tijuca Tênis Clube entrou na partida e com a ajuda de Ariele Ferreira, destaque da equipe com 26 pontos no confronto, acabou vencendo por 26 a 24.

No quarto set, a equipe de Minas Gerais veio com força total. Jogando dentro de casa encerraram o set em 25 a 21 vencendo o confronto por 3 sets a 1.

Com o resultado deste domingo (30), o Mackenzie ocupa a 7ª posição na tabela com nove pontos enquanto o Tijuca está em 10º lugar e tem quatro pontos

O próximo compromisso do Tijuca Tênis Clube será contra a equipe Paulistano Barueri. O jogo acontece no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (04).

Já o Mackenzie joga fora de casa contra o Brasília no Ginásio Taguatinga do Norte na próxima sexta-feira (05). Ambas as partidas são válidas pela nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei temporada 2025/206.

