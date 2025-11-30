Brasil volta a vencer o Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

A seleção brasileira de basquete voltou à quadra na noite deste domingo (30), no segundo confronto com o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2027, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Jogando com o apoio da torcida, o Brasil dominou praticamente toda a partida e sofreu pressão apenas nos minutos finais, confirmando a vitória por 78 a 62.

A partida marcou o encerramento da janela de jogos das eliminatórias neste ano. A primeira fase segue até junho de 2026, quando as seleções já terão se enfrentado em partidas de ida e volta em seus respectivos grupos. O Brasil só volta a jogar pelas eliminatórias em 27 de fevereiro, quando enfrente a Venezuela, em casa.

Como foi o jogo

O quinteto inicial escolhido por Aleksander Petrovic foi: Alexey, Lucas Dias, Brunão, Leo Meindl e Georginho de Paula. Brunão abriu o placar para o Brasil com uma enterrada que levantou a torcida no ginásio e a partir daí, a seleção teve amplo domínio em quadra, com o Chile levando quatro minutos para converter o primeiro arremesso.

Embalado pela torcida, o Brasil manteve a superioridade ao longo de toda a primeira etapa, permitindo ao treinador dar mais minutagem para o jovem Mathias, de 17 anos. A partida foi para o intervalo com a seleção vencendo por 47 a 25.

No segundo tempo, o Chile buscou uma reação, se aproveitando principalmente de algumas desatenções da defesa brasileira, e conseguiu reduzir a diferença para cinco pontos nos últimos cinco minutos. A torcida explodiu quando Alexey converteu arremesso de três pontos, recolocando o Brasil com uma vantagem mais confortável. Por fim, a vitória foi confirmada por 78 a 62.

As eliminatórias da Copa do Mundo de basquete

Brasil e Chile integram o Grupo C, ao lado de Colômbia e Venezuela. Todas as equipes do grupo se enfrentam em jogos de ida e volta, sendo que os três melhores se classificam e carregam os resultados para a segunda fase.

A partir de então, dois grupos de seis equipes são formados e a dinâmica se repete, com sete seleções garantindo as vagas à Copa do Mundo: os três primeiros colocados de cada chave e o melhor quarto colocado na classificação geral.

