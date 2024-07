Seleção Brasileira de Basquete perde ex-NBA para o Pré-Olímpico

Jogador teve lesão na coxa (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 21:36 • Rio de Janeiro

O armador Raul Neto está fora da disputa do Pré-Olímpico de Basquete Masculino 2024. A competição define as últimas quatro vagas para os jogos de Paris. O jogador do Fenerbahçe teve uma lesão detectada na coxa.

De acordou com o comunicado oficial da Confederação Brasileira de Basquete, Raul não estará apto para o restante da competição e, por isso, foi dispensado. Veja a nota:

"Na vitória do Brasil sobre Montenegro, por 81 a 72, pelo Pré-Olímpico de basquete masculino, o atleta Raul Neto sentiu o músculo posterior da coxa esquerda no terceiro período do duelo. Após realizar ressonância magnética, foi constatado um estiramento. O atleta iniciou o protocolo de tratamento, mas não terá condições de jogo para o restante da competição.

Agradecemos o empenho de Raul neste mês de treinos e jogos, e contamos com seu talento em quadra nos próximos desafios."