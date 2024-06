Seleção Brasileira campeã do mundo de Basquete recebe homenagem em São Paulo

Hortência, uma das homenageadas, em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Acervo Lance!)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 11/06/2024 - 10:21 • São Paulo (SP)

Um evento memorável aconteceu no último sábado (8), na NBA House, localizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A cerimônia teve como foco homenagear o elenco feminino que conquistou o mundo no Mundial de Basquete Feminino de 1994. Um marco que completou 30 anos e ainda ressoa como um dos mais significativos na história do basquete brasileiro.

Entre as homenageadas estava a famosa dupla Hortência e Paula, junto a outras grandes nomes como Janeth, Alessandra e Leila. O técnico Miguel Ângelo da Luz também esteve presente e, juntos, eles reviveram momentos de um tempo em que dominaram as quadras internacionais. Infelizmente, Adriana e Cíntia, que moram fora do país, não puderam comparecer, mas marcaram presença através de emocionantes vídeos enviados, que tocaram especialmente as ex-companheiras de equipe.

Um dos momentos mais comoventes foi sem dúvida a homenagem póstuma a Ruth, que faleceu em 2021. A cerimônia teve um minuto de silêncio respeitoso, seguido pela entrega de bolas customizadas pela artistas Karol Stefanini. Essa personalização não apenas simbolizava o esporte, mas cada bola parecia contar uma pequena parte da história das atletas impressionantes.

Não apenas a cerimônia foi um sucesso, mas o próprio local, a NBA House, atraiu atenção. Equipada com uma variedade de atividades interativas, a casa é um verdadeiro paraíso para os fãs do basquete de todas as idades. Desde festas para assistir às finais da NBA, a apresentações musicais ao vivo e competições de basquete, o espaço oferece uma experiência rica para os admiradores do esporte.

O sucesso da NBA House e a cerimônia de homenagem às campeãs do mundo refletem o profundo respeito e admiração que o Brasil mantém por suas atletas e pelo jogo. Refletindo sobre o evento, tanto os fãs quanto as jogadoras partilham um sentido de orgulho e celebração, que só reafirma a importância do esporte como um unificador de pessoas e gerador de momentos inesquecíveis.