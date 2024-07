Seleção americana de basquete sofre, mas vence Sudão do Sul por um ponto

Com cesta no fim, LeBron James evita derrota dos EUA (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 18:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de superar a Sérvia com facilidade, a seleção americana de basquete sofreu para vencer o Sudão do Sul no penúltimo amistoso antes dos Jogos de Paris. LeBron James precisou anotar arremesso decisivo no último lance para garantir a vitória por 101 a 100.

O Sudão do Sul surpreendeu desde o início da partida e terminou o primeiro quarto à frente: 26 a 24. No segundo período, a equipe africana ainda aumentou a vantagem para incríveis 58 a 44.

No terceiro quarto, enfim o jogo dos Estados Unidos encaixou. Com uma parcial de 37 a 18, o "Dream Team" conseguiu a virada, sacramentada por lindo arremesso de muito longe de Stephen Curry.

No entanto, o Sudão do Sul voltou a surpreender no quarto derradeiro. A equipe dos Estados Unidos relaxou, diminuiu o ritmo e viu os africanos retomarem a dianteira a 20 segundos do fim do jogo. A oito segundos do término, porém, LeBron James conseguiu evitar a derrota.

O último amistoso da seleção americana será contra a Alemanha, na segunda-feira (22), em Londres, na Inglaterra.