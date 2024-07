Rayssa Leal desembarca em Paris, é tietada por fãs estrangeiros e chega confiante para os Jogos Olímpicos

Rayssa e sua agente, Tatiana Braga, desembarcam em Paris (Foto: Luiza Moraes/COB)







Rayssa Leal está na cidade olímpica! Vindo do Brasil, a skatista desembarcou em Paris, nesta tarde de sábado (20), no horário da França, e foi recebida por fãs estrangeiros e brasileiros que a reconheceram no Aeroporto Charles de Gaulle.

Em sua segunda edição de Jogos Olímpicos aos 16 anos de idade, a medalhista de prata no skate street em Tóquio 2020 chega com muita confiança em todo trabalho feito ao longo das últimas temporadas.

- Além de me divertir e dar o meu melhor, a minha meta é ter um bom resultado. A expectativa está enorme, eu estou doida para chegar na Vila Olímpica, conhecer o pessoal, ver os novos atletas. Estou vindo para a minha segunda edição e sou muito novinha, mas tem gente vindo para a primeira - comentou Rayssa.

Com importantes conquistas internacionais nos últimos anos, com direito a três títulos mundiais (um do Mundial da World Skate e dois da Liga Mundial de Skate Street, a SLS), Rayssa diz estar em grande momento.

- Eu chego na minha melhor forma possível. A gente buscou muito isso depois que acabaram os campeonatos e treinamos para chegar aqui 100%, tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu quero dar o meu melhor - comentou a maranhense de Imperatriz.

Querida por onde passa, Rayssa comemorou ser tietada ao chegar na capital francesa. Ela foi parada para tirar selfies e dar autógrafos em fotos suas impressas.

- É legal demais saber que a gente tem um apoio muito grande e que estamos sendo recebidos de braços aberto em Paris. Ter esse apoio todo depois de termos disputado os últimos Jogos Olímpicos na pandemia. Estou muito feliz com isso - afirmou.