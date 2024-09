Sauber despista sobre Bortoleto, mas garante decisão sobre pilotos ‘o mais rápido possível’

Mattia Binotto é chefe do projeto da Audi na Fórmula 1 (Foto: Divulgação/Audi Sports)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/09/2024 - 13:24 • Rio de Janeiro (RJ)

A Sauber continua em busca do segundo piloto que vai formar dupla ao lado de Nico Hülkenberg em 2025, último ano da equipe antes de a Audi assumir totalmente o controle das operações e aparecer no grid. Vice-líder da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto surgiu como forte candidato, e a conversa entre o brasileiro e Mattia Binotto, diretor-técnico e operacional da escuderia, durante o fim de semana em Monza aumentou os rumores de que a Fórmula 1 pode contar com mais um novato no próximo ano. No entanto, o dirigente afirmou que “nenhuma decisão foi tomada” até o momento.

Com o anúncio de Andrea Kimi Antonelli pela Mercedes, há apenas duas vagas disponíveis para a próxima temporada: na própria Sauber e também na RB (Visa CashApp RB). No time de Faenza, caso realmente aconteça qualquer mudança e Daniel Ricciardo deixe de ser o colega de Yuki Tsunoda, a escolha do substituto deve ficar entre os pilotos que integram o programa da Red Bull, com Isack Hadjar, Liam Lawson e Ayumu Iwasa sendo as opções mais prováveis.

No time suíço, os atuais titulares Valtteri Bottas e Guanyu Zhou ainda sonham com a renovação de contrato. O finlandês já declarou em diversas oportunidades que o projeto da Audi é o objetivo principal, embora tenha assumido que pretende ficar na categoria por mais alguns anos e que, por isso, um contrato de 12 meses não seria algo desejável. O chinês, por sua vez, mostrou confiança no fato de já ter familiaridade com Binotto desde a época em que fazia parte da Academia Ferrari, mas larga atrás na disputa contra os demais cotados para a posição.

Depois da performance impecável que Bortoleto teve na rodada da F2 na Itália, quando saiu da última colocação para cruzar a linha de chegada em primeiro na corrida principal, todos os olhares se voltaram ao brasileiro mais uma vez. Empresariado por Fernando Alonso, o piloto da Invicta pode se juntar a Antonelli, Oliver Bearman e Jack Doohan, todos novatos e com passe já garantido para a classe rainha em 2025 — na Mercedes, Haas e Alpine, respectivamente.

A decisão, porém, de acordo com Mattia, depende de quais são os objetivos da Sauber/Audi — se querem um outro nome experiente para trabalhar no curto prazo com Hülkenberg ou se desejam alguém mais jovem para o médio e longo prazo. “Já faz algumas semanas que estou aqui, então é realmente algo que não cabe só a mim, porque certamente estamos compartilhando todas as minhas primeiras impressões e quais são os próximos passos”, começou Binotto.

“É certamente algo que precisamos julgar: estamos buscando experiência? Ou, como eu disse, é um projeto que está buscando um objetivo de médio e longo prazo? O que é melhor para nós olhando a partir de agora até o objetivo final? Vamos optar por ter experiência no curto prazo e depois mudar para algo diferente? Precisamos decidir. E hoje, não acho que não estejamos em posição de responder. Certamente estamos ouvindo todos os pilotos em potencial”, continuou.

“Certamente estamos avaliando qual questão vem acompanhada do melhor compromisso. Na verdade, no final, é uma escolha que você coloca em equilíbrio todos os aspectos. Acho que decidiremos o mais rápido possível, sem dúvida, porque precisamos montar o time para o próximo ano e para o futuro”, acrescentou, negando que qualquer decisão já tenha sido tomada.

“Precisamos, também, parar com qualquer especulação, porque não é do nosso interesse. Mas, até agora, nenhuma decisão (foi tomada), pois não sabemos o que será melhor”, finalizou o diretor da Sauber.

A Fórmula 1 agora volta às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.