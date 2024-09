Sérgio Maurício, locutor da Band, abafa rumores sobre perda de direitos da Fórmula 1

A Band detém os direitos da Fórmula 1 desde 2021 (Foto: Massimo Pinca / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 11:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Sérgio Maurício, locutor da Band, afirmou que a Fórmula 1 vai continuar na emissora em 2025. O anúncio foi feito durante a narração ao vivo do GP da Itália, em Monza, no domingo (1º). Ele destacou que o contrato é válido até o fim de 2025 e que a empresa pretende manter o vínculo, apesar de uma crise nos bastidores.

— A Fórmula 1 não para nunca aqui no grupo Bandeirantes, e estaremos juntos durante essa temporada. A próxima temporada até Abu Dhabi. Estaremos juntinhos aqui na Band com a melhor transmissão da F1, aqui no grupo Bandeirantes — comentou o narrador.

A Band transmite a categoria desde 2021 em uma parceria com a dona da F1, a Liberty Media. As duas empresas dividem, igualmente, os valores pagos por patrocinadores, mas a emissora paulista tem tido problemas para realizar pagamentos.

Segundo o site “F5”, da Folha de São Paulo, a Bandeirantes tem tido dificuldades para pagar a parte que lhe compete nos direitos de transmissão. Isso teria a ver também com um patrocínio que acabou não confirmado de uma casa de apostas.

A Globo transmitiu a Fórmula 1 por 39 anos, se tornando a casa da categoria no Brasil. Quando a Band assumiu o contrato, assinou também com alguns profissionais que eram nomes conhecidos do automobilismo brasileiro, como Sérgio Maurício, Mariana Becker e Reginaldo Leme.