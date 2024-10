Medalhista olímpico, Augusto Akio compete no STU Rio de Janeiro (Foto: Guilherme Salgado / AFP)







Publicada em 19/10/2024 - 14:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Seja um fã assíduo ou um espectador pouco frequente, todos que acompanham as competições de skate são atiçados pela mesma dúvida: o que toca nos fones de ouvido dos competidores? O Lance! fez essa pergunta para alguns dos principais nomes do STU Rio, que compartilharam as respectivas playlists.

O skate é um dos esportes que mais se conectam com a cultura urbana no mundo. Nele, são visíveis diversas formas de arte: no estilo dos atletas, nos grafites das pistas... E na música, que é parte indispensável da prova. No STU Rio, os atletas podem ouvir as playlists de duas formas, pedindo para o DJ ou em seus fones.

Maria Almeida, skatista brasileira de 17 anos e campeã da etapa de Porto Seguro no STU Nacional:

— Eu gosto muito do L7nnon, sempre quando estou andando de skate no campeonato é a música dele que estou escutando. Não tem erro.

Matías Dell Olio, skatista argentino de 27 anos e campeão do street do STU Open Rio 2023:

— Eu gosto bastante de reggaeton, Bad Bunny, somente durante os treinos, pois no momento da competição, tenho concentração e quero saber o que acontece ao meu redor. Das músicas do Bad Bunny gosto de “Monaco”, “Yonaguni”, “Dos Mil 16”, amo todos os álbuns dele. Sou latino, então é óbvio que amo um reggaeton.

Tony Alves, paraskatista brasileiro e campeão do paraskate park do STU Open Rio 2023:

— Eu gosto muito de escutar funk ou trap bem animado. Geralmente não uso fone de ouvido, porque o fone cai e ficar com o celular no bolso não é muito bom. Então, eu posso botar uma caixinha de música ou a caixa de som no evento, como tem aqui no STU. Eles me pediram qual era a música que eu queria ouvir e pedi “Evoque”, do Kyan, que é um parceiro da baixada santista. Estar tocando ele aqui na minha volta é muita representatividade.

Ivan Monteiro, skatista brasileiro de 25 anos da modalidade street e líder do ranking do STU:

— Eu escuto muito hip hop, internacional principalmente, sempre tem alguma música ali, mas a maioria é rap. Gosto do L7nnon, Matuê, Kodak Black, Travis Scott e Kamau.

Vini Sardi, paraskatista brasileiro de 28 anos e campeão do park no STU Open Rio 2023:

— Eu escuto punk rock, porque é um estilo de música que me drena muito, me dá muito gás e me ajuda bastante ali na competição. Gosto de OffSpring, Bad Religion, NOFX e Sublime.

Augusto Akio, skatista brasileiro de 23 anos e bronze nas Olimpíadas de Paris 2024:

— O som que está tocando na caixa, acho que o DJ é importante sim, tanto para envolver os skatistas quanto o público que está assistindo. Acho que isso é para que seja agradável tanto para quem está competindo como para quem está assistindo.

Yndiara Asp, skatista brasileira de 26 anos e um dos grandes nomes do skate feminino:

— Eu gosto bastante de escutar música enquanto ando de skate. Uso como uma forma de me concentrar melhor, de entrar no “flow”. Quando treino, também gosto de colocar nos fones de ouvido, para ficar mais focada e concentrada. Durante as competições, gosto de pedir para o DJ colocar uma música específica para escutar com o som da galera. Gosto de escutar músicas que me animam a dançar e, consequentemente, a andar de skate, que me passem mensagens positivas e motivacionais, que me botem em uma vibração boa e animada.

Um dos grandes exemplos que a música é bem conectada com o skate são os shows que terão após as competições. O artista mais citado pelos skatistas, L7nnon, estará presente no URB Music Tour. Além dele, o rapper Xamã marcará presença no festival.