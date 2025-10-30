São Silvestre sorteia milhares de vagas extras para edição centenária

Nesta quarta-feira (29), um lote de cinco mil inscrições extras para a edição de 2025 da São Silvestre foi liberado. Após os cadastros, os participantes serão escolhidos por meio de um sorteio, da mesma forma que acontece nas Majors - principais maratonas do mundo. A tradicional corrida, que chega a sua 100ª edição, acontece no dia 31 de dezembro.

— É uma nova oportunidade para o público conhecer a história da prova e participar desse momento especial. Não estava nos planos (a liberação de mais vagas), mas nos sensibilizamos e encontramos uma forma para corresponder ao carinho do público — disse Erick Castelhero, diretor executivo da São Silvestre.

Corrida de São Silvestre revela medalha especial para edição de 2025

No primeiro momento das inscrições, foram liberadas 50 mil vagas, que foram esgotadas em apenas seis horas. As vagas extras são destinadas ao público geral, já que as opções das categorias PCD e Elite também acabaram. Os atletas sorteados terão apenas a opção do kit básico.

O cadastro para o sorteio pode ser feito até o próximo domingo (2). Já o resultado será divulgado no dia 11 de novembro, e a confirmação da inscrição pode ser feita até às 9h (de Brasília) do dia 14.

Para a edição centenária da corrida, a organização divulgou uma medalha comemorativa especial. A peça de 90 milímetros pesa 100 gramas e é banhada em ouro velho. Ela remete a prédios e construções que se referem à Avenida Paulista e à região central de São Paulo, locais que marcam a prova anual. O desenho busca reforçar a conexão da São Silvestre com a cidade, além de também trazer elementos que estão em versões anteriores.

