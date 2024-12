São Silvestre: saiba a premiação para os vencedores

A Corrida Internacional de São Silvestre 2024, que acontece nesta terça-feira, 31, traz um atrativo extra para os competidores com o aumento no valor das premiações. Na 99ª edição, os campeões das categorias masculina e feminina receberão R$ 59,7 mil, um reajuste em relação ao ano anterior, quando o valor era de R$ 56,9 mil. No total, a prova distribuirá R$ 281,9 mil em prêmios, reafirmando sua posição como a corrida de rua mais prestigiada da América Latina.

Além dos vencedores, os seis primeiros colocados em cada categoria também serão premiados. O segundo lugar receberá R$ 29,8 mil, enquanto o terceiro lugar ficará com R$ 17,9 mil. Os valores para o quarto, quinto e sexto colocados serão, respectivamente, R$ 14,3 mil, R$ 12 mil e R$ 7,1 mil.

A São Silvestre 2024 mantém o percurso de 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo, com largada na Avenida Paulista e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero. Este ano, o evento bateu um recorde, reunindo 37,5 mil corredores entre atletas de elite e amadores.

Com uma premiação ajustada e uma tradição que se renova a cada ano, a São Silvestre 2024 promete ser inesquecível, celebrando o encerramento do ano com emoção, esforço e superação.

Abaixo, a premiação da São Silvestre 2024:

1º lugar: R$ 59.732,00

2º lugar: R$ 29.868,00

3º lugar: R$ 17.943,00

4º lugar: R$ 14.331,00

5º lugar: R$ 11.977,00

6º lugar: R$ 7.113,00