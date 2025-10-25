Osasco atropela e Brasília vence de virada na Superliga; veja os resultados

A terceira rodada da Superliga teve uma mistura de partidas equilibradas e atropelos. Enquanto Tijuca e Brasília duelaram por mais de duas horas, o Osasco venceu o Sorocaba em menos de 1h30. Confira os resultados do dia!

Tijuca e Brasília protagonizam jogo mais longo da Superliga

O Brasília venceu o Tijuca, de virada, por 3 sets a 2, nas parciais 19/25, 16/25, 29/27, 25/20 e 15/12, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A partida demorou 2h40, sendo a partida mais longa da temporada, até o momento. A ponteira brasiliense Karen foi eleita a melhor da partida e uma das responsáveis pela virada.

Do outro lado da rede, a ponteira Ariele foi a melhor, com 33 pontos, sendo a única opção de ataque efetiva para o Tjuca na reta final do jogo.

Osasco atropela Sorocaba

O Osasco venceu o Sorocaba por 3 sets a 0, com parciais de 25/10, 25/21 e 25/20. O técnico osasquense, Luizomar, rodou bastante a equipe e deu oportunidade para as jogadoras do banco de reservas ao longo da partida. A ponteira Maiara Basso foi eleita a melhor jogadora do confronto.

Minas sofre, mas vence

O Minas Tênis Clube venceu o Barueri por 3 sets a 2, nas parciais 25/20, 23/25, 25/20, 22/25 e 15/12. A partida foi equilibrada com ambas as equipes forçanco o saque e pontuando no ataque. A central Thaisa, foi o grande nome do jogo, com 22 pontos, alto número para uma jogadora de sua posição.