São José vence São Paulo fora de casa e vai à final do Paulista de Basquete

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 02/10/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O São José é o primeiro finalista do Campeonato Paulista de Basquete. Na última terça-feira (1), a equipe bateu o São Paulo por 64 a 58, no Ginásio do Morumbis. Com isso, fechou a série em 2 a 0 e está de volta a grande decisão do campeonato após nove anos.

O grande destaque do duelo foi o armador Ruivo, que novamente teve uma atuação de gala, com 19 pontos. Além dele, Buiú (16 pontos e oito rebotes) e Renato Carbonari (12 pontos e nove rebotes), que chegou perto de um duplo-duplo, também estavam em uma noite inspirada. Pelo lado do Tricolor Paulista, o maior nome foi Bennett, que terminou o confronto com 17 pontos. Ele também terminou com o maior número de rebotes do time da casa, com sete.

Com o resultado, o São José aguarda o vencedor de Paulistano e Franca, que estão empatados na série por 1 a 1. O duelo decisivo por uma vaga na final do Paulista de Basquete acontece nesta quinta-feira (3), no Ginásio Pedrocão.

Jogo de viradas

Necessitando de um triunfo para forçar o terceiro jogo, o São Paulo saiu no prejuízo no primeiro quarto, mas se recuperou na sequência. Já na volta do intervalo, os visitantes retomaram o controle e a dianteira no marcador. No último período, o Tricolor até esboçou novamente uma reação, o que levou a torcida a loucura no Morumbis. Apesar disso, no final, quem comemorou foram os atletas do São José, que superaram a pressão e saíram novamente vitoriosos ao estouro do cronômetro.

A comemoração foi grande já que o time de São José dos Campos não disputava uma final de Campeonato Paulista de Basquete desde 2015, quando foi campeão pela última vez.