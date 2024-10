A impressão que a classificação do sábado deixou, a corrida do domingo (27) referendou: Carlos Sainz e a Ferrari mandaram o GP da Cidade do México. Com atuação quase impecável, Sainz controlou as ações e aproveitou o fato de ter o melhor carro do grid para conquistar na capital mexicana a quarta vitória na Fórmula 1. Pela primeira vez na carreira, o espanhol ganha mais de uma prova num campeonato.

continua após a publicidade

A vitória só não foi totalmente impecável porque Sainz não largou bem e viu Max Verstappen tomar a dianteira na primeira curva. Imediatamente atacou e recuperou, mas usando a parte de fora da curva. Assim, teve de devolver e deu o azar de ser interrompido por um safety-car que entrou em ação após acidente entre Alexander Albon e Yuki Tsunoda na largada. A relargada aconteceu na sétima volta e, assim que o DRS foi permitido, Sainz atacou e deixou Verstappen para trás. Daí em diante, partiu para vencer sem ameaças.

➡️ Podpah anuncia astros da Fórmula 1 como convidados

A segunda colocação ficou nas mãos de Lando Norris, que ultrapassou Charles Leclerc a sete voltas do fim. Norris já pressionava há algum tempo quando Leclerc, com pneus traseiros extremamente gastos, errou na última curva e saiu da pista, abrindo caminho. Os dois completaram o pódio, com Charles conquistando a melhor volta da prova ao colocar pneus macios no fim.

continua após a publicidade

A situação de Norris na corrida esteve longe de fácil. Logo após Sainz passar Verstappen, Lando tentou embarcar e atacou. No espaço de uma volta, foi empurrado para fora do traçado por Verstappen duas vezes, uma em defesa e outra num mergulho tresloucado para recuperar o segundo lugar, que gerou toque. Verstappen acabou recebendo duas punições diferentes de 10s e saiu da briga pelo pódio.

Carlos Sainz comemorando vitória no GP do México (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

No fim das contas, Verstappen terminou no sexto lugar, atrás ainda de Lewis Hamilton e George Russell. Os pilotos da Mercedes lutaram pela quarta posição quase que sem parar ao longo da prova, e foi Hamilton quem logrou êxito.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg e Pierre Gasly completaram a zona de pontos e também marcaram pontos.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 1 e 3 de novembro, com o GP de São Paulo, etapa brasileira do calendário.