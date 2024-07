Sainz surpreende com Ferrari e lidera TL1 na Hungria, Verstappen é 2º

Carlos Sainz faz sua última temporada pela Ferrari, piloto sairá na próxima temporada (Foto: Claudia Greco / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 19/07/2024 - 10:58 • Budapeste (HUN)

Ao menos na primeira sessão de treinos livres do GP da Hungria de Fórmula 1, a Ferrari deu sinais de que vai em busca da recuperação após a queda de performance nas últimas etapas da temporada 2024. Carlos Sainz foi o mais rápido do TL1 desta sexta-feira (19) e só não comandou a dobradinha com Charles Leclerc porque Max Verstappen se meteu entre os carros vermelhos.

Em uma sessão tranquila, sem intervenções de bandeiras amarelas ou vermelhas, as equipes aproveitaram ao máximo os 60 minutos à disposição para testar as novidades — que não foram poucas, pois nove das dez levaram para Budapeste alguma modificação no carro. Aero rakes (as grades colocadas nos carros) e parafina, portanto, foram bastante usados na primeira sessão e, a julgar pelo resultado inicial, a expectativa é de mais um final de semana equilibrado.

A Ferrari, por exemplo, mostrou-se forte com os pneus macios e duros, guardando os médios neste primeiro instante. Mercedes também teve performance sólida, porém com George Russell, uma vez que Lewis Hamilton figurou no pelotão intermediário na maior parte da sessão. Já a McLaren perdeu o primeiro confronto em Hungaroring e foi mais discreta, enquanto a Red Bull mais uma vez se valeu da força de Verstappen para atrapalhar a vida das adversárias.

No mais, destaque para Guanyu Zhou, que colocou a Sauber num bom quinto lugar, e Yuki Tusnoda, indo ao top-10 com a RB ao fazer o oitavo melhor tempo. Os dez mais rápidos, portanto, foram Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell, Zhou, Lando Norris, Oscar Piastri, Tsunoda, Lance Stroll e Hamilton.

O Treino Livre 2 dp GP da Hungria está marcado para 12h, de Brasília, desta sexta-feira (19). No sábado (20), às 7h30, acontece o TL3, ao passo que a classificação será às 11h. Por fim, no domingo (21), os pilotos disputam a corrida em Budapeste a partir das 10h.

Confira como foi o TL1 da F1 na Hungria:

Se na quarta-feira (17), a Fórmula 1 foi surpreendida com uma tempestade que deixou o pit-lane do circuito de Hungaroring alagado, o calor resolveu não dar trégua aos pilotos já na primeira sessão: 31°C de temperatura ambiente, com asfalto escaldante, em 60°C — desafiador para a gama C3, C4 e C5 levada pela Pirelli para o final de semana.

Quem também teria desafio pela frente era a Red Bull, com um carro totalmente repaginado em busca de um melhor resfriamento, mas também de recuperar a performance do início da temporada e frear o ímpeto de McLaren e até Mercedes, em crescimento desde o pacote de atualizações que começou a ser introduzido em Mônaco. Nos primeiros dez minutos de sessão, aliás, foi Verstappen quem comandou a tabela de tempos com 1min20s715.

O detalhe, porém, eram os compostos macios do carro #1, enquanto o piloto mais próximo, Norris, vinha de médios a menos de 0s1 de distância. Russell foi ainda melhor, virando 1min20s0 e colocando 0s6 sobre o tricampeão.

Mais um giro rápido, ainda de macios, e Verstappen entrou na casa de 1min19s com 1min19s831, recuperando a liderança. Até então, a preferência no stint inicial era para os compostos de faixa amarela, escolha dos carros da McLaren e Mercedes, por exemplo. Já a Ferrari — com novo assoalho para melhorar o fluxo de ar — surgia de duros, com Leclerc em sétimo, a 0s9 da marca de Verstappen, mas logo Sainz colocou-se à frente do companheiro de equipe por míseros 0s036.

15 minutos completados, Verstappen, Russell, Norris, Bottas, Hamilton, Albon, Sainz, Leclerc, Tsunoda e Gasly formavam o top-10. Piastri, então, enfim foi para a pista depois de um pequeno problema, aparentemente hidráulico no carro, e marcou o terceiro tempo, ficando à frente do parceiro de McLaren. Pérez, por sua vez, ainda seguia sem tempo registrado.

Perto dos 30 minutos completados, Piastri melhorou ainda mais a marca e fez 1min19s838, apenas 0s007 mais lento que o tempo de Max feito com os pneus macios. Já Albon também aproveitou o bom momento para calçar os pneus de faixa vermelha e fez 1min19s794, assumindo a liderança.

Veio, então, Russell com os macios, já baixando significativamente a marca do tailandês nos dois primeiros setores. No total, 0s6 a menos que Albon e primeira posição para a Mercedes — tempo que foi a deixa para o stint com os vermelhos. Logo, os pilotos partiram para a pista com os pneus macios, e quem surpreendeu foi Leclerc, com 1min19s011, colocando a Ferrari na ponta. Boa volta também para Zhou, que beliscou o terceiro posto com a Sauber.

Com cerca de 20 minutos para o fim, Sainz virou 1min18s713 e desbancou Charles da liderança, comandando a dobradinha da Ferrari até então. Já os carros da Red Bull surgiam apenas em décimo, com Pérez, e 14º, com Verstappen. Após nova troca de pneus, Max veio com as suas duas melhores parciais e desgarrou do fundo, pulando para segundo, a 0s276 de Sainz.