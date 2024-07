GP da Hungria: onde assistir e horário da corrida da Fórmula 1

Circuito do GP da Hungria (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 08:00 • Hungaroring (HUN)

A Fórmula 1 realiza sua 13º corrida em Hungaroring, na Hungria, no domingo (21). Até agora Max Verstappen está assumindo a liderança do campeonato, com 255 pontos, seguido de Lando Norris com 171 e Charles Leclerc,150. Parte da programação será de manhã, como de costume, com transmissão da Band e F1TV.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lewis Hamilton foi o vencedor da última corrida, realizada em Silverstone, na Inglaterra. O inglês, que é o maior vencedor da pista, conquistou a vitória após uma alternância de lideranças e diversas ultrapassagens ao longo da prova.

Diferentemente do circuito inglês, a pista da Hungria é conhecida por uma pista travada e com dois pontos de ultrapassagem (curva 1 e 2). Apesar deste ponto, em 2021 e em 2022, as corridas tiveram muita emoção devido à chuva.

GP da Hungria de 2023, que foi vencido por Max Verstappen (Foto: AFP)

🏎️ HORÁRIOS DO GP DA HUNGRIA

Sexta-feira, 19 de julho

— Treino livre 1: 08h30 — Bandsports/F1TV

— Treino livre 2: 12h — Bandsports/F1TV

Sábado, 20 de julho

— Treino livre 3: 07h30 — Bandsports/F1TV

— Classificação: 11h — Band/Bandsports/F1TV

Domingo, 21 de julho

— Corrida: 10h — Band/F1TV