Sainz responde críticas por indefinição sobre futuro: ‘Não estou atrapalhando ninguém’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 19/07/2024 - 11:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Principal peça do mercado de pilotos da Fórmula 1 para a temporada 2025, Carlos Sainz tem sido muito criticado por supostamente estar ‘travando’ a vida de outros pilotos que dependem da decisão do espanhol para finalmente conseguirem definir seus respectivos futuros na classe rainha. O ainda companheiro de Charles Leclerc admitiu que “está ciente” da situação dos colegas, mas deixou claro que aprendeu a ser “um pouco mais egoísta” com os anos vividos no esporte e, por isso, não terá pressa para dar uma resposta.

Desde que ficou sabendo que terá de abrir espaço para a chegada de Lewis Hamilton no ano que vem, o #55 da Ferrari começou a avaliar as opções disponíveis na categoria. Além da Williams, Sauber — que vira Audi em 2026 — e Alpine também já demonstraram interesse, embora Sainz tenha se recusado a dar uma resposta até o momento. Recentemente, até mesmo Toto Wolff revelou que o madrilenho continua sendo uma opção para a Mercedes.

“Sim, estou ciente (de que outros pilotos estão esperando). Mas ao mesmo tempo, não acho que isso vá mudar nada”, disse o espanhol durante as entrevistas desta quinta-feira (18), no Hungaroring, palco do GP da Hungria, que acontece neste fim de semana. “Estou mudando apenas o timing. Não estou mudando o futuro de ninguém, pois provavelmente todas as equipes já têm suas prioridades e sabem quais serão as escolhas dependendo de cada cenário”, continuou.

“Ao mesmo tempo, este esporte e este mundo me ensinaram a ser um pouco mais egoísta e a cuidar mais de mim mesmo, tomando a decisão que preciso tomar na hora que puder e na hora que tiver todas as opções na mesa — e quando me sentir preparado. Não preciso apressar as coisas se não for necessário”, acrescentou.

Sainz também agradeceu às equipes com as quais está negociando pela paciência, mas alertou que a decisão final não depende só dele. “As equipes têm sido muito pacientes e agradeço por isso. Mas eu também tive de ser paciente — não é como se eu fosse o único aqui que está decidindo algo. Ao mesmo tempo, agradeço a todos que estão tendo de aguentar firme enquanto eu tomo a decisão”, destacou.

“O que eu não entendo completamente é por que essas mudanças estão acontecendo tão cedo este ano? Todo mundo está com tanta pressa. Lembro que o mercado costumava ficar agitado nas férias de verão — era setembro, julho, quando todas essas situações começavam a acontecer”, recordou Carlos.

Olhando para o desempenho de pista, Sainz foi questionado sobre a performance ruim da Ferrari nas últimas corridas desde que o time de Maranello aplicou um pacote de atualizações na SF-24 durante o fim de semana do GP da Espanha. Na última etapa da temporada, o GP da Inglaterra, por exemplo, o espanhol terminou apenas na quinta posição, 47s atrás do primeiro colocado, Lewis Hamilton, enquanto que Charles Leclerc foi o 14º. Em Silverstone, a equipe optou até por usar especificações diferentes nos carros durante os treinos livres para avaliar melhor a diferença de ritmo.

De olho no GP da Hungria, Frédéric Vasseur revelou que a equipe já preparou um novo assoalho para os pilotos, na espera de que, desta forma, ambos se sintam mais confortáveis com o bólido e consigam extrair o melhor de suas habilidades.

“Vejo Silverstone como um investimento. Provavelmente investimos ao não otimizar o fim de semana por lá, utilizando o TL1 e o TL2 para comparar os assoalhos em vez de ter o companheiro de equipe como referência para avaliar o desempenho do carro. Podemos aplicar o que aprendemos de Silverstone no túnel de vento e analisá-lo para o futuro”, explicou. “Já para a Hungria, temos uma pequena atualização que espero que melhore as coisas”, finalizou Sainz.