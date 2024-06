Russell vê ‘1º passo’ com pole e sonha com vitória no GP do Canadá: ‘Por que não?’

Russell largará na frente em Montreal (Foto: Chris Graythen / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/06/2024 - 19:48 • Montreal (CAN)

Em um fim de semana totalmente imprevisível devido às condições climáticas adversas que afetaram o circuito Gilles Villeneuve desde o primeiro treino livre, na sexta-feira (7), a classificação para o GP do Canadá não poderia ter sido diferente. Aproveitando a trégua dada pela chuva durante a sessão mais importante deste sábado, George Russell cravou 1min12s000 e garantiu a pole-position para a nona etapa da temporada 2024 da Fórmula 1.

Apesar de ter marcado exatamente o mesmo tempo de volta do piloto da Mercedes, Max Verstappen teve de se contentar com a segunda colocação, já que o britânico foi o primeiro a registrar tal marca. Apenas 0s021 atrás dos ponteiros, Lando Norris fechou o top-3 para a McLaren.

A última vez que Russell conquistou a posição de honra no grid de largada foi no GP da Hungria de 2022. Após a classificação em Montreal, o dono do W15 #63 comemorou bastante o resultado.

- Incrível! É uma sensação muito boa. Estamos trabalhando muito arduamente na fábrica. Dissemos a mesma coisa em Mônaco e esperamos que este seja o começo de algo importante para a nossa temporada. E acho que é! - comemorou o companheiro de Lewis Hamilton.

No entanto, o britânico manteve os pés no chão e afirmou que está concentrado para conseguir subir no degrau mais alto do pódio neste domingo (9).

- Animado para amanhã. Primeiro passo foi dado, mas agora, obviamente, estamos de olho nessa vitória. Por que não? Claro (que é possível). Vamos em frente. O carro está incrível desde que trouxemos algumas atualizações em Mônaco, estamos realmente nessa luta agora. Então, vamos lutar até o fim amanhã - finalizou.