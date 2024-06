Russell comemora incrível vitória na Áustria e elogia Mercedes: ‘Há mais por vir’

Russell venceu sua segunda corrida na carreira (Foto: ERWIN SCHERIAU / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/06/2024 - 14:01 • Spielberg (AUT)

Nem mesmo em seus melhores sonhos George Russell imaginava ter a oportunidade de conseguir vencer o GP da Áustria deste domingo (30), no Red Bull Ring. Após ficar a maior parte da prova na terceira posição e longe dos ponteiros, o piloto da Mercedes viu Max Verstappen e Lando Norris se enroscarem nas voltas finais e, com isso, conquistou a primeira vitória na temporada 2024 da Fórmula 1.

O dono do W15 #63 largou em terceiro e conseguiu manter a posição após as primeiras curvas, mesmo sendo pressionado por Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Tudo caminhava para mais um pódio tranquilo, mas uma mudança radical na prova abriu terreno para algo mais e Russell não vacilou, garantindo também o primeiro triunfo das Flechas de Prata desde o GP de São Paulo de 2022, quando ele mesmo foi o mais rápido em Interlagos.

- Incrível! Foi uma batalha difícil no início da corrida para manter a terceira posição. Vi que Max e Lando estavam forçando muito e sabia que Lando iria querer aquela vitória - lembrou Russell, que não deixou de elogiar a escuderia comandada por Toto Wolff pelo trabalho.

- A equipe fez um trabalho incrível para nos colocar nessa luta. Você precisa estar lá para aproveitar as oportunidades e é onde estávamos. Eles (Verstappen e Norris) estavam indo ao limite. Não conseguia acreditar o quão próximo estávamos de Lando e Max. Estávamos apenas 12s atrás e eu sabia que (um incidente) era uma possibilidade - acrescentou.

- Você sempre fica sonhando (com uma vitória). Estou muito orgulhoso de estar de volta ao topo. Fizemos muitos progressos desde o início da temporada. As últimas corridas foram incríveis. Há mais por vir - bradou Russell, confiante para as próximas etapas do certame.

Com o resultado, George chegou aos 110 pontos e ocupa a sétima posição na classificação do Mundial de Pilotos. Apesar de ter terminado apenas em quinto após toda a confusão, Verstappen agora soma 237 tentos, 81 a mais do que o segundo colocado, Norris, que tem 156.

A Fórmula 1 volta de 5 a 7 de julho em Silverstone para o GP da Inglaterra, o último da perna tripla atual.