Brasil tem grupo definido na Kings World Cup Nations; confira

A seleção brasileira, atual campeã da Kings World Cup Nations, já conhece seus adversários e o caminho que terá pela frente para defender o título em casa, no torneio que acontecerá em janeiro de 2026 no Brasil. O sorteio foi realizado neste sábado, em Copacabana, no kickoff da Kings League, que prometeu uma segunda edição ainda mais emocionante, com a grande final no Allianz Parque, em São Paulo.

A Copa do Mundo da Kings League terá um formato de grupos, com cinco chaves de quatro times cada. A equipe do Brasil não teve sorte no sorteio e caiu no chamado "grupo da morte" ao lado da poderosa Espanha, um dos países mais tradicionais no futebol de 7 da Kings League; do Catar, e também da seleção do Peru.

Brasil tem grupo definido na Kings World Cup Nations (Foto: Bruno Vaz / Lance!)

Veja como ficaram os outros grupos da Kings World Cup Nations

Grupo A: Marrocos, Colômbia, Chile e Holanda

Grupo B: Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Japão

Grupo C: Itália, França, Polônia e Bélgica]

Grupo D: Brasil, Espanha, Catar e Peru

Grupo E: México, Arábia Saudita, India e Indonésia

Como foi a campanha do Brasil na última edição

Na edição de 2025, o time brasileiro comandado por um grupo de presidentes de peso, como Kaká, Neymar e Gaules, teve uma campanha impecável.

A equipe navegou com confiança pela fase de grupos e, no mata-mata, mostrou sua força com vitórias convincentes até a grande final. A jornada foi marcada pela habilidade e, principalmente, pelo heroísmo de Kelvin Oliveira. O artilheiro do torneio, que se tornou um ídolo para a torcida, foi o grande nome da competição.

Na final, contra a forte Colômbia, o jogo foi eletrizante. O resultado final, 6 a 2 para o Brasil, coroou a campanha e eternizou o nome de Kelvin, que marcou todos os seis gols brasileiros na final. O craque foi o artilheiro e o MVP do torneio, levando para casa a taça e a glória de ser o primeiro campeão mundial de Nations.