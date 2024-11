Robson Conceição perde título mundial de boxe em luta contra O’Shaquie Foster

Robson Conceição foi superado por O’Shaquie Foster na noite deste sábado (2) e perdeu o cinturão dos pesos super-pena. Era a primeira defesa de título do brasileiro no Conselho Mundial de Boxe (WBC). O norte-americano venceu o confronto em decisão dividida, em Nova York.

Conceição começou o duelo com maior controle da luta, aplicando golpes em Foster. Contudo, o brasileiro viu o norte-americano crescer no confronto. Os assaltos foram marcados pelo equilíbrio, até que Foster acertou um cruzado que deixou o baiano balançado no 10º round.

Depois de 12 rounds, Foster foi declarado campeão em decisão dividida e retomou o cinturão da categoria super-pena. Na primeira luta entre os dois, Robson Conceição levou a melhor e venceu por unanimidade. O brasileiro foi medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, em 2016.