Robson Conceição e O’Shaquie Foster disputam Mundial de Boxe: veja horário e onde assistir

O'Shaquie Foster e Robson Conceição irão se enfrentar na decisão do peso super-pena (Foto: Sarah Stier / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 12:00 • Newark (EUA) • Atualizada em 06/07/2024 - 13:07

O brasileiro Robson Conceição enfrentará O’Shaquie Foster na disputa pelo cinturão do super-pena, do Conselho Mundial de Boxe (WBC). Esta será a chance do medalhista de ouro olímpico nos Jogos do Rio em 2016 adicionar ao currículo um título inédito. A luta acontecerá neste sábado (6), a partir das 20h50 (de Brasília), com transmissão do "Combate".

Robson Conceição é o desafiante do combate. Aos 35 anos, o brasileiro possui um cartel de 18 vitórias, sendo nove por nocaute, duas derrotas, um empate e uma luta sem resultado. Em abril deste ano, o baiano teve seu último desafio contra o mexicano Jose Ivan Guardado Ortiz - o brasileiro venceu por nocaute no 7º round.

Por outro lado, O'Shaquie Foster, de 30 anos, já possui 24 lutas na carreira, com 22 vitórias (12 por nocaute) e duas derrotas. O último combate do americano aconteceu em fevereiro deste ano, com vitória por decisão dividida em cima do porto-riquenho Abraham Nova. A disputa contra Robson Conceição será a terceira defesa de cinturão de Foster.

Robson Conceição desafia O'Shaquie Foster pelo cinturão do peso super-pena (Foto: Sarah Stier / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Robson Conceição x O'Shaquie Foster

Cinturão peso super-pena da WBC

🗓️ Data e horário: sábado, 6 de julho de 2024, às 20h50 (de Brasília)

📍 Local: Newark (EUA)

📺 Onde assistir: Combate (streaming)

Confira o card completo, a partir das 19h

Shakur Stevenson (C) x Artem Harutyunyan; Cinturão Peso Leve (WBC)

O’Shaquie Foster (C) x Robson Conceição; Cinturão Peso Super-pena

Keyshawn Davis x Miguel Madueno; Peso Leve

Abdullah Mason x Luis Lebron; Peso Leve

Kelvin Davis x Kevin Johnson; Peso meio-médio

William Foster III vs Eridson Garcia; Peso Super-pena

Keith Colon vs Hunter Turbyfield; Peso Pena

Ali Feliz vs Robinson Perez; Peso Pesado