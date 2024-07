Restam seis: como está o grid da F1 2025 após confirmação de Bearman na Haas

F1 2025 promete ser mais disputada do que os últimos anos (Foto: Joe Klamar / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/07/2024 - 09:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Após o esperado anúncio de Oliver Bearman em uma das vagas disponíveis na Haas para a temporada 2025 da Fórmula 1, restam agora seis assentos a serem preenchidos. Um deles, inclusive, no próprio time chefiado por Ayao Komatsu. Confira como está o grid.

Sem Nico Hülkenberg, que vai defender a Sauber já a partir do ano que vem enquanto aguarda a chegada da Audi, o time americano precisa definir se seguirá ou não com Kevin Magnussen. Paralelo a isso, a base de Hinwil também busca o companheiro ideal do alemão para o ano que vem.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alpine também precisa resolver quem será o substituto de Esteban Ocon, já que o lugar de Pierre Gasly está garantido. O mesmo vale para a Williams, que renovou acordo com Alexander Albon e tem alguns nomes em vista para o posto de Logan Sargeant em 2025.

Do lado do Grupo Red Bull, a vaga ameaçada é a de Daniel Ricciardo na RB. Bastante pressionado, o veterano não tem nenhuma garantia de permanência ao lado de Yuki Tsunoda, já acertado para defender a base de Faenza em mais uma temporada.

➡️ Haas confirma expectativa e anuncia Bearman como titular na Fórmula 1 2025

Por fim, a Mercedes. Com George Russell confirmado, o time de Brackley sofreu um baque antes mesmo do início do Mundial deste ano após Lewis Hamilton revelar ao mundo que será piloto Ferrari em 2025. O favorito é Andrea Kimi Antonelli, mas o sonho de arrancar Max Verstappen da Red Bull será mantido até o fim.

🏁 Grid da Fórmula 1 2025

Red Bull - Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari - Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Mercedes - George Russell e ???

McLaren - Lando Norris e Oscar Piastri

Aston Martin - Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine - Pierre Gasly e ???

RB - Yuki Tsunoda e ???

Haas - Oliver Bearman e ???

Williams - Alexander Albon e ???

Sauber - Niko Hülkenberg e ???