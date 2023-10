A orla da “Princesinha do Mar” foi palco do nascimento do Rei e Rainha do Mar, em 2009, e desde então passou a receber milhares de nadadores do Brasil e do mundo todos os anos, entre profissionais e amadores. Para celebrar a edição deste ano, a organização lançou um desafio especial de 10 km, o Super Challenge, que acontece no domingo (10), com vagas limitadas. No mesmo dia, vão para o mar os atletas das provas Challenge (5km), Classic (2,5km) e Sprint (1km).