Os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023 são o grande elo entre as Américas e o maior evento esportivo do mundo, no próximo ano: os Jogos Olímpicos Paris 2024. Além da chance de ganhar medalhas, o Pan é uma ótima oportunidade de se classificar paras as Olímpiadas. Conheça alguns dos destaques do atletismo brasileiro para essa edição.