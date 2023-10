Atleta de saltos ornamentais, Isaac Souza está pronto para os Jogos Pan-Americanos de 2023, disputado na cidade de Santiago, no Chile, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. Aos 24 anos, o esportista vai em busca de repetir o bom desempenho da última edição. Em 2019, nos Jogos de Lima, Isaac conquistou uma medalha de bronze, fato inédito para o Brasil. Essa foi a primeira vez que uma dupla nacional terminou entre as três melhores. No próximo dia 22 de outubro, Isaac Souza disputa ao lado de Diogo Silva a prova em dupla dos saltos sincronizados. Já no dia 25, o atleta brasileiro faz a semifinal e a final individual.