Red Bull se manifesta sobre polêmica envolvendo Verstappen na F1: ‘Não vai mais’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/07/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro (RJ)

A derrota com requintes de rebeldia de Max Verstappen no GP da Hungria do último fim de semana levantou debate quanto a outra atribuição do tricampeão mundial. Afinal, na madrugada do domingo em que correria em Hungaroring, Verstappen ficou até 3h (horário local) participando de corrida no mundo virtual. É algo que não vai mais acontecer.

Helmut Marko, consultor da Red Bull, minimizou a atividade da madrugada e descartou que Verstappen tenha sido afetado negativamente com a demora para dormir. Mesmo assim, confirmou: houve um acordo geral para que não se repita.

“Max Verstappen estava sensível neste fim de semana e, claro, não demorou muito para surgir críticas. O que não é surpresa, visto que passou metade da noite jogando automobilismo virtual”, afirmou Marko em coluna escrita na revista austríaca Speedweek.

“Preciso dizer que, em Ímola, ele também não foi dormir até as 3h após uma sessão de corrida virtual, e ganhou a prova no dia seguinte. Max tem um ritmo de sono diferente e dormiu as sete horas que precisa. A corrida virtual de madrugada só aconteceu porque um piloto do time dele cancelou”, apontou.

“De qualquer maneira, concordamos que ele não vai mais participar de corridas virtuais tão tarde assim no futuro”, garantiu.

Com Verstappen em dia de fúria, Oscar Piastri venceu com direito a dobradinha da McLaren e Lewis Hamilton completou o pódio.

A Fórmula 1 2026 volta já neste final de semana, de 26 a 28 de julho, em Spa-Francorchamps, para a disputa do GP da Bélgica, o último antes das férias de verão na Europa.