F1: Verstappen dispara e diz que ‘talvez tenha de fazer sozinho’ estratégias da Red Bull

Escrito por Grande Premio • Publicada em 23/07/2024 - 14:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Max Verstappen voltou a ser duro ao falar do fim de semana polêmico vivido no GP da Hungria e retomou as críticas à estratégia definida pela Red Bull para ele durante a prova, que culminou em uma série de desentendimentos entre o #1 e a equipe austríaca em Hungaroring. Para o tricampeão mundial, as decisões tomadas pelo time dos energéticos influenciaram diretamente no desempenho de pista durante a corrida.

“A estratégia foi muito ruim. Temos todas as informações, talvez tenha de passá-las para o carro e fazer sozinho”, disparou o piloto, segundo o site austríaco Sport ORF.

A corrida de Verstappen foi tumultuada do começo ao fim no último domingo (21). O neerlandês chegou a pressionar a dupla da McLaren na largada e tentou assumir a primeira posição, mas após um ‘3-wide’ com Norris e Oscar Piastri na curva 1, o tricampeão passou por fora da pista e teve de devolver o segundo posto para o britânico. A partir deste momento, a situação foi ficando cada vez mais complicada para o companheiro de Sergio Pérez, que viu os taurinos tomarem decisões erradas na hora das paradas nos boxes, colocando-o em meio à disputa entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que estavam mais atrás.

O que chamou muita atenção ao longo da 13ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1 foram as discussões constantes entre Verstappen e o seu engenheiro, Gianpiero Lambiase, pelo rádio, enquanto o atual líder do campeonato questionava a estratégia da esquadra dos energéticos. Vale lembrar que tais decisões são tomadas por Hannah Schmitz, que teve um papel fundamental nos três títulos conquistados pelo neerlandês na categoria.

Em certo momento, após o acidente com Hamilton na primeira curva, quando tentava ultrapassar o #44 na briga pela terceira colocação, Lambiase perdeu a paciência com as reclamações do piloto e chamou a atitude do mesmo de “infantil”. Verstappen, claro, comentou sobre a situação após a prova. “Não entendo por que não podemos reclamar pelo rádio. Se você não gosta disso, fique em casa”, bradou.

Com o resultado conquistado na Hungria, Verstappen chega a 265 pontos somados e segue na liderança do Mundial de Pilotos. Por outro lado, Lando Norris diminui a diferença e tem 189 tentos.

A Fórmula 1 2026 volta já neste final de semana, de 26 a 28 de julho, em Spa-Francorchamps, para a disputa do GP da Bélgica, o último antes das férias de verão na Europa.