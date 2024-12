Bortoleto recorda negociações com Sauber por vaga: ‘Tudo mudou rápido’

Com um lugar garantido no grid da Fórmula 1 para a temporada 2025, Gabriel Bortoleto revelou que o futuro poderia ter sido diferente, já que as conversas iniciais que teve com a Sauber/Audi indicavam que a intenção da equipe era colocá-lo como companheiro de Nico Hülkenberg apenas em 2026, ano em que o novo regulamento entra em vigor. Mas “tudo mudou muito rapidamente”, de acordo com o brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Presidente da FIA elogia Verstappen e estuda transformar ações sociais em algo obrigatório

Depois de conquistar o título da Fórmula 3 no primeiro ano e se envolver na briga pelo título da Fórmula 2 também na estreia — algo que se concretizou —, o piloto de 20 anos rapidamente entrou no radar da categoria principal. Como membro do programa de jovens talentos da McLaren, o paulista se viu sem espaço, já que tanto Lando Norris quanto Oscar Piastri renovaram os respectivos contratos recentemente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foi somente a partir das mudanças realizadas na Sauber, como a chegada de Mattia Binotto, por exemplo, que o time suíço passou a considerar Bortoleto para 2025. Valtteri Bottas, no entanto, era o favorito, mas a recusa do finlandês em assinar apenas por mais um ano — ele queria dois — acabou abrindo ainda mais as portas para o brasileiro. Essa reviravolta, entretanto, não era esperada.

continua após a publicidade

- Conversamos por muito tempo, desde Monza — um pouco antes, mas nada estava decidido. Na verdade, havia mais conversas sobre 2026 do que para 2025 naquele momento, e então tudo mudou muito rapidamente - disse Gabriel após o fim da cerimônia de premiação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em Ruanda, onde recebeu o troféu de ‘Novato do Ano’.

- Quando recebi a mensagem de que iria correr em 2025, para mim, foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu não estava com minha família naquele momento, mas liguei para eles imediatamente. Para mim, era um sonho de criança se tornando realidade — e também para minha família, tudo pelo qual temos trabalhado desde que eu era muito jovem, tornando-se realidade - comemorou.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto nos testes de pós-temporada (Foto: Xavi Bonilla/AFP)

- Então, sim, esse foi definitivamente um dos melhores momentos, não na pista — estava fora da pista —, mas foi ótimo - encerrou Bortoleto.

Apesar de ter completado o teste de pós-temporada da F1 em Abu Dhabi com o #98 estampado no carro, o atual campeão da F2 vai competir com o #5 na próxima temporada, como foi revelado por meio da lista de inscritos divulgada pela FIA na sexta-feira (13).

A Fórmula 1 agora entra oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.