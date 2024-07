Red Bull pede “recepção sensata” a Verstappen na Inglaterra após duelo com Norris

Verstappen e Norris tiveram toque durante o Grande Prêmio da Áustria (Foto: Josep Lago / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/07/2024 - 12:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Como será a recepção a Max Verstappen em Silverstone, no GP da Inglaterra desta semana, após o acidente com Lando Norris no GP da Áustria do domingo passado? É algo que preocupa a Red Bull, uma vez que o incidente ainda está em pleno reverbero e toda a Fórmula 1 tem de encarar a torcida de Norris e da McLaren.

Chefe da Red Bull, Christian Horner pediu que a torcida seja razoável com o tricampeão mundial. Trocando em miúdos, quer que o público controle a rejeição para dentro do limite do aceitável. Especialmente após a McLaren subir o tom, algo que a Red Bull condenou.

- Tenho certeza de que teremos uma torcida a favor dos pilotos ingleses, como acontece para Max nos Países Baixos, mas sempre que vamos a outras pistas sempre há respeito por outros pilotos - afirmou à Sky Sports, emissora responsável pela transmissão da F1 na Inglaterra.

- Espero que Max tenha uma recepção razoável. Sei que vai estar tudo laranja de novo neste fim de semana – talvez não de torcedores do Max, mas da McLaren - seguiu.

Verstappen já tem uma relação complicada com o público inglês sobretudo por conta do duelo contra Lewis Hamilton ao longo da temporada 2021, inclusive com diversas colisões em pista. Agora, porém, o recipiente da rivalidade é outro.

(Foto: Divulgação/F1)

- (A pressão da torcida) não terá qualquer efeito nele. Max vai manter a cabeça no lugar e não vai mudar. Ele é um racer de verdade, e tenho certeza que será tão duro quanto sempre no fim de semana - garantiu.

A Fórmula 1 volta de 5 a 7 de julho em Silverstone para o GP da Inglaterra, o último da perna tripla atual. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da temporada 2024.