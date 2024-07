Red Bull nega abalo, mas diz que Verstappen “cumprirá acordo se tiver harmonia na equipe”

Max Verstappen é o atual tricampeão da Fórmula 1 (Foto: Thomas Coex / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/07/2024 - 11:09 • Rio de Janeiro

Batida entre Lando Norris e Max Verstappen no GP da Áustria à parte, os bastidores da Red Bull ferveram durante a passagem da Fórmula 1 por Spielberg por conta das trocas de farpas entre o pai do piloto, Jos Verstappen, e o chefe dos taurinos, Christian Horner. Porém Helmut Marko duvida que as rusgas afetem as decisões futuras do tricampeão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O consultor reiterou que Max cumprirá o atual contrato, válido até o final da temporada 2028, enquanto tiver nas mãos um carro capaz de vencer “e certa harmonia na equipe”. O neerlandês também deixou claro aos jornalistas que tem um longo contrato e está feliz com a esquadra de Milton Keynes.

Marko falou com a publicação austríaca oe24 e foi indagado sobre o embate Jos Verstappen × Horner. “Não foram tão sérios, não é?”, perguntou o repórter, e Helmut concordou.

➡️ GP da Inglaterra registra aumento nas vendas de ingressos após batalha Verstappen x Norris

➡️ Red Bull detona rádio de Norris contra Verstappen na Áustria: ‘Conduta patética’

➡️ McLaren pede que FIA reveja regra após Norris e Verstappen: ‘Não queremos outro 2021’

“Não entro nesses jogos. Queremos vencer o Mundial e temos de unir forças para isso”, salientou. Em seguida, respondeu sobre a possibilidade de tais conflitos internos minarem o interesse de Max em permanecer por mais tanto tempo na Red Bull.

Max Verstappen é o líder da Fórmula 1 na atual temporada (Foto: Chris Graythen / AFP)

“Mais uma vez: enquanto a Red Bull der a Max um carro capaz de vencer corridas e houver certa harmonia na equipe, ele cumprirá o contrato”, enfatizou o austríaco.

A Mercedes, claro, não perdeu a oportunidade de mais uma vez sinalizar que a porta para Verstappen ficará aberta até o último instante, e os rumores aumentaram depois de Jos ser visto tomando café nas acomodações da equipe alemã.

O ponto principal, no entanto, foi a significativa melhora de performance do W15 na temporada. E se o time chefiado por Toto Wolff for capaz de dar um carro vencedor a Max?

“Se, se, se… Esse não é o caso agora”, encerrou Marko.

A Fórmula 1 volta de 5 a 7 de julho em Silverstone para o GP da Inglaterra, o último da perna tripla atual.