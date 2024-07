Norris e Verstappen na última corrida na Áustria (Foto: ERWIN SCHERIAU/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 02/07/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro (RJ)

As vendas de ingressos para o GP da Inglaterra, que acontece no próximo fim de semana, registrou um aumento considerável após a acirrada disputa entre Max Verstappen e Lando Norris no GP da Áustria, de Fórmula 1.

No último domingo (30), os pilotos de Red Bull e McLaren protagonizaram uma verdadeira batalha pela vitória nas voltas finais, mas o duelo acabou em um incidente de corrida na curva 2 do Red Bull Ring, tirando Norris da prova e fazendo com que Verstappen terminasse a prova em quinto lugar. A vitória caiu no colo de George Russell, da Mercedes.

De acordo com os promotores da etapa de Silverstone, toda a emoção ocorrida na Áustria empolgou os fãs da F1, que passaram a procurar ingressos para a última corrida da rodada tripla da categoria. Na etapa do ano passado, 480 mil pessoas passaram pelo circuito britânico durante o fim de semana. Agora, os organizadores esperam que os ingressos da corrida do próximo domingo esgotem antes do previsto.

Apesar do movimento positivo, algumas críticas aos preços dos ingressos foram feitas no passado. Um deles foi o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que chegou a afirmar que o circuito de Northamptonshire deveria se concentrar em torná-lo mais acessível, já que os preços aumentaram em comparação com os anos anteriores.

(Foto: Jure Makovec / AFP)

O chefe de Silverstone, Stuart Pringle, chegou a sugerir à revista britânica Autosport que a venda de ingressos estava lenta no início do ano devido ao sucesso de Verstappen, acrescentando que “certamente foi muito mais difícil com o domínio da Red Bull”.

— Como promotor, você precisa acertar a estratégia de preço dos ingressos. Você poderia fazer essas coisas andarem mais rápido se reduzissem o preço. Mas temos contas caras para pagar, então é preciso acertar uma estratégia e garantir que ela funcione, o que nos deixa bastante confortáveis — disse.

No entanto, para este ano, o circuito reduziu deliberadamente a capacidade, pois sentiu que ofereceria aos clientes uma experiência melhor. Silverstone também decidiu investir no entretenimento dos fãs, contratando um show da banda de rock Kings of Leon como atração principal para abrir o evento, enquanto o rapper Stormzy e o grupo Pete Tong Presents Ibiza Classics tocarão durante o fim de semana.

A Fórmula 1 volta de 5 a 7 de julho em Silverstone para o GP da Inglaterra, o último da perna tripla atual.