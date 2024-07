Marko detona rádio de Norris contra Verstappen na Áustria (Foto: Divulgação)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 02/07/2024 - 13:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Helmut Marko, consultor da Red Bull, não aprovou as reclamações de Lando Norris no rádio durante a disputa com Max Verstappen pela liderança do GP da Áustria. Além de se referir ao comportamento como “patético”, o austriaco afirmou que o titular da McLaren passou dos limites na briga e foi por causa disso que os pilotos bateram nas últimas voltas da corrida.

Após uma troca de pneus demorada por parte da Red Bull, Norris se aproximou de Verstappen e, com pneus melhores, partiu para o ataque. O tricampeão, no entanto, realizou movimentos tardios durante a freada e chegou a ganhar vantagem ao sair do traçado em uma das vezes que os dois dividiram curva.

Após inúmeras tentativas sem sucesso de ultrapassagem, Lando tentou colocar por fora na curva 3, mas foi fechado por Max e eles se bateram. O britânico teve de abandonar a corrida, enquanto o neerlandês foi capaz de continuar para cruzar a linha de chegada em quinto.

Norris reclamou pelo rádio das atitudes de Verstappen. Mas na visão de Helmut Marko, o comportamento do piloto da McLaren foi “patético” e ele foi o responsável por causar o acidente.

— Foi patético como Norris se comportou no rádio. Mas essas coisas acontecem e eu descartaria como um acidente de corrida, embora seja mais provável que Norris tenha passado dos seus limites — destacou o consultor da Red Bull.

Helmut Marko (Foto: AFP)

Após a corrida, Lando disse que perderia o respeito por Max caso ele não reconhecesse o erro. Marko voltou a criticar a conduta do #4.

— O comentário de Norris de que Max deveria se desculpar não ajuda muito. Mas eles vão se encontrar para uma conversa. Normalmente eles voam juntos, mas dessa vez eles viajaram separadamente. Então Max [Verstappen] teve um voo de volta tranquilo — finalizou o membro da Red Bull.