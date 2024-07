F1: Norris cita carro ‘completamente destruído’ e espera dificuldades em Silverstone

Norris venceu o GP de Miami (Foto: Jure Makovec / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 01/07/2024 - 15:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Lando Norris acredita que as consequências negativas do acidente com Max Verstappen nas últimas voltas do GP da Áustria não vão se resumir apenas ao abandono no Red Bull Ring. O titular da McLaren, que teve boa parte do carro danificado com a batida, acredita que o desempenho também pode ser comprometido no GP da Inglaterra, que acontece no próximo fim de semana em Silverstone.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Verstappen e Norris brigaram pela liderança do GP da Áustria, mas o piloto britânico acabou levando a pior. Enquanto o tricampeão teve apenas um furo no pneu e conseguiu terminar a prova no quinto lugar, o #4 teve danos mais severos e precisou abandonar a corrida.

➡️ McLaren pede que FIA reveja regra após Norris e Verstappen: ‘Não queremos outro 2021’

Porém, Norris teme que as consequências da batida ainda possam ser sentidas durante o GP da Inglaterra. De acordo com o britânico, as melhores partes do carro terão de ser descartadas e o teto orçamentário deve limitar a capacidade de reparo da McLaren.

- As melhores partes do carro vão para o lixo. Não temos muitos recursos no campeonato que estamos no que se refere às atualizações e o limite orçamentário. Meu carro está completamente destruído e foram parte importantes para a próxima corrida - explicou Lando.

(Foto: Jure Makovec / AFP)

- Não é apenas sobre o que aconteceu hoje na pista, é tudo o que temos de levar para Silverstone e certamente seremos prejudicados por isso - finalizou Norris.