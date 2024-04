Red Bull exalta recuperação com dobradinha de Verstappen e Pérez no Japão: ‘Ótimo’

Verstappen e Perez fizeram a terceira dobradinha na temporada (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/04/2024 - 17:47 • Suzuka (JAP)

A Red Bull provou que o abandono de Max Verstappen na Austrália foi apenas um ponto fora da curva e teve uma performance soberana no GP do Japão, realizado neste domingo (7), com o neerlandês vencendo mais uma na Fórmula 1. De quebra, ainda viu Sergio Pérez terminar em segundo novamente, resultado que foi bastante celebrado por Christian Horner por ter acontecido na casa da Honda.

Parceira no desenvolvimento dos motores atuais dos taurinos, a montadora japonesa é das marcas mais tradicionais na F1 e tem parcela significativa na paixão dos torcedores pela categoria. Diante de um bom número de torcedores, o time dos energéticos não deu chance aos adversários, dominando a prova com tranquilidade.

Após a corrida, Horner falou à Sky Sports que era “ótimo se recuperar com uma dobradinha no Japão, terra natal da Honda”. Em seguida, o chefe elogiou os pilotos titulares pela conquista do 31º 1-2 da história do time de Milton Keynes na F1.

“Foi um ótimo desempenho, ótima pilotagem de Max, e Checo apresentou um forte desempenho mais uma vez”, salientou Horner; Em seguida, ao ser questionado sobre a proximidade das adversárias no grid, por mais que a Red Bull não tenha tido dificuldades em vencer outra no ano.

(Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

“Dá para ver que há definitivamente uma convergência, e isso é totalmente normal quando há regulamentos estáveis. Tenho certeza de que isso só vai convergir com o passar da temporada, é muito importante conseguir pontos cedo no campeonato, e agora vamos para a China, o primeiro fim de semana com sprint do ano”, concluiu.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas, entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China, retorno da etapa ao calendário pós-pandemia.

