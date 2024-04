F1: Ricciardo diz que ‘não viu’ Albon e classifica acidente no Japão como ‘momento isolado’

GP do Japão foi marcado por batida de Ricciardo e Albon(Foto: JIJI PRESS / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/04/2024 - 16:00 • Suzuka (JAP)

Ainda sem pontuar em 2024, Daniel Ricciardo viu o GP do Japão acabar ainda na segunda curva. Neste domingo (7), o piloto da RB acabou fechando a Williams de Alexander Albon pouco após a largada e ambos pararam na barreira de pneus. O acidente acabou gerando bandeira vermelha em Suzuka e ampliou o desconforto do australiano em 2024.

Em entrevista a jornalistas após a corrida, Ricciardo não viu o acidente no Japão como um elemento do ano difícil que vive com a RB. O melhor resultado do piloto até aqui foi um 12º lugar na Austrália. Mesmo assim, ele sente que a batida com Albon foi um momento isolado.

- Hoje foi um momento isolado. Não olho para hoje pensando: ‘Cara, este ano…quando chove, inunda’ ou algo assim. Sinto que são coisas que acontecem. Sabemos que são 24 corridas. É provável que eu me acidentasse na primeira volta, existe chance disso acontecer. É óbvio que é chato quando acontece, mas olho para hoje como um incidente singular - disse o australiano.

Ricciardo também explicou o seu ponto de vista sobre o acidente. Para ele, os dois carros da RB largaram mal com os pneus médios e acabaram perdendo espaço. O piloto também admite que não viu Albon, que saiu de 14º com os compostos macios e tinha um ritmo melhor naquele instante.

- Fomos engolidos pelos pneus médios. Foi estranho porque os carros da nossa frente pareciam ter saído bem, então pareceu que Yuki [Tsunoda] e eu não tivemos a aderência esperada. Assim que saí, pude ver Bottas e Hülkenberg nos passando. Na curva 1, estava no meio com Yuki e uma Alpine, então, na curva 2, pensei: ‘Ok, vamos nos estabelecer’, e assim que acelerei, estava com dificuldades - falou.

- Tinha Stroll do lado de fora e tentei segurá-lo. Quando comecei a ir para a 3, Albon estava ali. Vi a câmera onboard. Não sei se ele queria estar ali, mas a tração dele estava muito melhor no macio. Não o vi. Sempre entendo na pista que alguém está ali, é a primeira volta, então não quero usar a pista toda e ser ignorante. Mas não havia espaço - completou.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas, entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China, no circuito de Xangai. Será a primeira corrida no país após a pandemia de Covid-19.