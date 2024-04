Fernando Alonso ironiza sobre ‘tática do DRS’: ‘Capaz de me desclassificarem do campeonato’

(Foto: Philip FONG / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/04/2024 - 17:36 • Suzuka (JAP)

Fernando Alonso foi um dos grandes destaques do GP do Japão. Neste domingo (7), o espanhol saiu extremamente satisfeito com a performance apresentada em Suzuka, colocando a atuação como uma das melhores da carreira pelas circunstâncias que vive a Aston Martin. Ainda, aproveitou o questionamento sobre as últimas voltas para cutucar a FIA pelos 20s recebidos depois do GP da Austrália.

Alonso garantiu que pouca gente vai valorizar a performance, mas afirmou que desde a primeira metade da temporada 2023 não tinha desempenho tão sólido no somatório de classificação e corrida.

- Diria que foi minha melhor corrida desde maio. Um fim de semana completo, uma das cinco melhores que fiz. Ninguém nunca vai lembrar dessa corrida, mas eu, sim. Quinto na classificação e sexto hoje com o que, para mim, é claramente o quinto melhor carro: Red Bull e Ferrari estão em uma liga delas, mas McLaren e Mercedes também estão na nossa frente. Mas o público em geral vai esqucer dessa corrida em poucos dias - disse à versão espanhola do DAZN.

Questionado se tentou reproduzir a tática eternizada por Carlos Sainz no GP de Singapura do ano passado, ou seja, de tirar o pé para deixar Oscar Piastri ter também o DRS e se defender de um George Russell que vinha mais rápido atrás, Alonso confirmou, mas não sem antes cutucar os comissários pela punição que tomou em Melbourne por ter sido considerado culpado no acidente com o próprio Russell.

(Foto: Philip FONG / AFP)

- Nem sei o que dizer porque, depois da Austrália, é capaz que me desclassifiquem do resto do campeonato. É claro que ter Piastri me ajudava a defender do Russell, assim como eu realmente deixava para recarregar a bateria antes da reta. E Carlos (Sainz) já fez isso em Singapura, faz parte do jogo - completou.

Alonso faz mais um começo de temporada muito sólido e vem em oitavo na pontuação geral, com 24 pontos.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas, entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China, retorno da etapa ao calendário pós-pandemia.

