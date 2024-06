Red Bull define destino de Sergio Pérez

Sergio Pérez fica mais dois anos na Red Bull (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/06/2024 - 14:11 • Rio de Janeiro

A Red Bull anunciou, nesta terça-feira (4), a renovação contratual de Sergio Pérez por dois anos na Fórmula 1. Na equipe austríaca desde 2021, o piloto — um dos mais experientes do grid — vai continuar com o time austríaco até o final de 2026. A escolha da Red Bull em renovar com Pérez conclui uma das novelas envolvendo o grid da F1 para o ano que vem. A segunda vaga da equipe austríaca era visada por outros pilotos, como Carlos Sainz, de saída da Ferrari, Yuki Tsunoda, que faz boa temporada com a RB, e Alexander Albon, da Williams, outro nome ventilado há algumas semanas como opção para o time de Milton Keynes.

“Estou muito feliz de firmar compromisso do meu futuro com esta grande equipe, é um desafio como nenhum nas corridas representar a Red Bull, tanto dentro quanto fora das pistas. Estou satisfeito de ficar aqui e continuar esta jornada juntos, e contribuir para a grande história deste time por mais dois anos”, afirmou Pérez. “Ser parte do time é um desafio imenso, que amo. Temos um grande desafio neste ano e tenho total confiança no time que o futuro é brilhante aqui e estou animado por fazer parte. Quero agradecer a todos pela confiança que colocam em mim, que é muita, e quero devolvê-la com excelentes resultados na pista e fora dela. Acho que temos muito trabalho a fazer e temos muitos campeonatos a vencer juntos”, emendou o piloto.

O chefe do time taurino, Christian Horner, enalteceu o trabalho do mexicano e destacou a importância da “continuidade e estabilidade” na equipe.

Christian Horner no GP de Mônaco (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

“Este é um momento importante para confirmar nossa dupla para 2025, e estamos muito felizes por continuarmos trabalhando com Checo. Continuidade e estabilidade são coisas importantes para a equipe, e Checo e Max [Verstappen] formam uma parceria robusta e de sucesso, garantindo primeiro e segundo lugares para a equipe no campeonato pela primeira vez no ano passado. Checo teve um início forte em 2024, com segundos lugares em Bahrein, Arábia Saudita e Japão, além do pódio na China”, destacou o dirigente. “As últimas corridas foram duras, há uma convergência no grid, mas estamos confiantes em Checo e ansiosos para seu retorno à performance que tanto vimos. Tivemos um ‘ano unicórnio’ na temporada passada, vamos precisar trabalhar duro para manter nossos títulos, mas nos garantimos em nossa dupla e na equipe como um todo, o que é imperativo no que está se tornando uma batalha apertada no campeonato deste ano”, finalizou.

Desde que chegou, Pérez enfrentou altos e baixos com a Red Bull. Quando foi contratado, vindo da extinta Racing Point, os taurinos definiram o mexicano como um piloto “seguro, rápido, que comete poucos erros e sabe poupar seu equipamento para chegar bem ao fim das corridas”. Isso se justificou na primeira temporada. Em 2021, o #11 foi rápido o bastante para ajudar Verstappen a frear a Mercedes de Lewis Hamilton, obtendo o título inédito do neerlandês e iniciando um domínio da equipe na categoria.

(Foto: LISI NIESNER/AFP)

Contudo, com o passar dos anos, Pérez começou a acumular erros e a andar distante do companheiro de equipe, sobretudo durante as classificações. No último fim de semana de corrida, em Mônaco, largou em 18º, se envolveu em uma acidente na primeira volta e abandonou a prova.

No Mundial de Pilotos deste ano, o mexicano é o quinto colocado, com 107 pontos. Em oito etapas disputada, ele conseguiu subir ao pódio em quatro oportunidades, mas ainda não venceu nenhuma corrida.

Até agora, o #11 disputou 74 corridas com o macacão azul, subiu ao pódio em 29 oportunidades e, dentre elas, venceu cinco corridas. O melhor resultado de Pérez foi na temporada 2023, quando foi segundo no Mundial de Pilotos.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.