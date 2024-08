Rebeca Andrade ficou com a medalha de prata na final do salto (Foto: Lionel Bonaventure/AFP)







Publicada em 16/08/2024

A ginasta brasileira Rebeca Andrade retomou os treinamentos intensos poucos dias após chegar no Brasil. Pelas movimentações da atleta em suas redes sociais, seu foco para a próxima competição parece ser realizar o salto inédito que ela inscreveu nas Olimpíadas de Paris, mas acabou não realizando. Nesta sexta-feira (16), a ginasta postou um vídeo em seu Instagram realizando o movimento.

Como o salto nunca foi feito por nenhuma ginasta em uma competição internacional, o 'Tripo Twist Yurshenko' permanece com esse nome até que o cenário mude. A principal postulante a conseguir nomear o salto com seu nome é Rebeca, que deve chamá-lo de 'Andrade'.

Rebeca Andrade no pódio do salto nas Olimpíadas de Paris (Foto: Loic VENANCE/AFP)

Apesar de ter sinalizado a intenção, Rebeca Andrade optou por não realizar o salto nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com isso, o público brasileiro segue no aguardo para assistir à acrobacia da brasileira em uma grande competição. Veja o vídeo;

Em entrevista à TV Globo, quando perguntada sobre não ter feito o Triplo Twist Yurshenko na final, a medalhista de prata respondeu:

- Eu queria muito ter feito porque eu treinei bastante para isso, mas, ao mesmo tempo, eu não estava 100% confiante como eu me sinto normalmente fazendo as outras coisas. Talvez eu precisasse de mais treino, mas não é que estivesse ruim. Estava muito bom. Mas, gente, eu estou com a minha prata aqui, sabe? Eu fiz dois saltos muito bons e estou muito orgulhosa do que fiz - declarou.

Nas Olimpíadas do Rio, Rebeca chegou a tentar homologar uma acrobacia no solo, mas não a executou. O movimento era o "Tsukahara", que é considerado um dos saltos mais difíceis da modalidade, um mortal com meia pirueta. Andrade executou em uma competição, no entanto, não foi homologado por não ter sido uma apresentação da Federação Internacional de Ginástica (FIG).