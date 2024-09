F1: McLaren exclui culpa de Norris depois de revisar ‘cada largada’

Lando Norris após vitória no GP de Singapura (Foto: MOHD RASFAN / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 26/09/2024 - 12:05 • Rio de Janeiro (RJ

A McLaren descartou que as largadas ruins de Lando Norris na temporada 2024 da Fórmula 1 sejam um problema exclusivamente dele. A constatação veio após análise minuciosa de todas as vezes em que o britânico alinhou na pole-position no ano e ainda atribuiu alguns infortúnios à própria equipe papaia.

Norris anotou cinco poles em 2024, mas a única vez que completou a primeira volta na liderança foi na última etapa, o GP de Singapura. Na Itália, até sustentou o primeiro posto na curva 1 contra Oscar Piastri, mas foi ultrapassado pelo colega algumas curvas depois.

Na Bélgica, embora não tenha conquistado a posição de honra no grid, Norris alinhou na primeira fila, mas perdeu posições no início ao colocar as rodas na brita na primeira curva. Na ocasião, o chefe, Andrea Stella, admitiu preocupação e afirmou que o time iria “averiguar motivo” dos inícios oscilantes.

Depois da corrida em Singapura, vencida por Lando de ponta a ponta, Stella confirmou à imprensa que a McLaren investigou as largadas de Norris conforme prometido, porém não detectou nenhum problema óbvio.

- Não discordo que, à primeira vista, a largada e a chegada à primeira curva sejam uma oportunidade para Lando - começou.

- No entanto, depois de fazer algumas análises como equipe, incluindo ele, revisamos cada largada e cada primeira volta ao longo da temporada. E, sendo justo, não achamos que, mesmo nos casos em que Lando largou na pole-position e perdeu a primeira posição no fim da primeira volta, ele tenha perdido muito em termos de desempenho - continuou Stella.

- Revisamos Barcelona e achamos que (George) Russell teria sido o primeiro mesmo se Lando tivesse tentado algo diferente. Houve algumas chances em termos de execução de largada, mas reconhecemos que também foram piores por parte da equipe - frisou o chefe da McLaren, citando como exemplo o GP dos Países Baixos.

- Acho que foi em Zandvoort, onde os dois carros estavam com pneus frios devido a uma falha de perspectiva da equipe e eles não tiveram uma boa largada, então acredito que embora parecesse que Lando teve ali uma oportunidade importante, os fatos não eram claros - seguiu.

Houve, no entanto, um cuidado melhor para Singapura, com o time de Woking se concentrando na execução da largada e preparo dos pneus — trabalho este realizado junto com Norris.

- Estamos mais focados até no tempo que dedicamos à preparação de largada durante um fim de semana - disse.

- Ganha-se confiança e familiaridade saindo da pole-position e entendendo, em termos de defesa do território, o que precisa fazer, até mesmo para dissuadir as pessoas, então acho que isso faz parte da jornada, e é bom que agora estejamos enfrentando esse tipo de oportunidade - finalizou Stella.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.