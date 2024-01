- O skateboarding é uma família! Assim como qualquer família, temos problemas, falhas e melhorias que precisam ser feitas pra encontrar mais harmonia! Que seja entre a família e não através de uma cultura de fora! Deixar que o patins comece a tomar conta do skate por desentendimentos com um membro dessa família, como é a CBSk, chega a ser infantil! Não gostam do trabalho que eles estão fazendo, reivindiquem, se expressem, tomem ações, agora, por favor, não vamos deixar o patins tomar conta do skate! Skate competitivo olímpico, político que seja, mas é skate, e, assim como eu, tem muitos skatistas fazendo o 'corre' desse lado através das competições, Olimpíadas, para trazer uma melhoria para o todo da nossa família! O agora está aqui, e ele pode ser o começo de um futuro com mais harmonia, juntos somos mais fortes, se não é CBSk, seja pelo menos skateboarding! - publicou o atleta, medalhista de prata na última edição dos Jogos Olímpicos.