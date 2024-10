Rayssa Leal no STU Rio: veja horário e onde assistir ao evento

O STU Pro Tour chega novamente ao Rio de Janeiro, para mais uma edição. O evento desde ano reunirá uma série de grandes nomes do skate brasileiro e mundial em uma competição realizada na Praça Duó, na Barra da Tijuca. Entre sábado (19) e domingo (20), Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Augusto Akio e outros atletas irão mostrar suas habilidades nas modalidades street e park no STU Rio.

— A pista aqui proporciona um alto nível de skate, como a velocidade, projeção, os aéreos e a extensão da nas bordas. Ela também proporciona manobras intensas de grau elevado, dificuldade e alto risco. Inclusive foi feito uma reforma para proporcionar maior possibilidade de manobras cada vez mais inusitadas. É de se esperar um alto nível de skate nesse STU — disse Augusto Akio, bronze nas Olimpíadas de Paris.

O evento contará ainda com outras modalidades, além das já tradicionais em Jogos Olímpicos. O final de semana de competição começará com as semifinais do street masculino e depois terá o Campeonato Brasileiro de Freestyle na sequência, se intercalando entre as provas disputadas. No domingo (20), todas as finais serão realizadas. Além disso, os dois dias terão shows de música para encerrar o dia.

Duas vezes medalhista olímpica no skate street, Rayssa Leal estará no STU Rio (Foto: Karim SAHIB / AFP)

Onde assistir ao STU Rio no sàbado (19)?

Semifinal Street Masculino: 10h - TikTok e YouTube do STU

Campeonato Brasileiro de Freestyle: 11h30 - TikTok e YouTube do STU

Semifinal Park Feminino: 12h10 - TikTok e YouTube do STU

Final Paraskate Park: 13h50 - TikTok e YouTube do STU

Semifinal do street feminino: 15h - Sportv, TikTok e YouTube do STU

Semifinal do park masculino: 16h55 - Sportv, TikTok e YouTube do STU

*Todos os horários seguem o fuso-horário de Brasília