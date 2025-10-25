Rayssa Leal crava manobra, mas termina em 2° na SLS de Las Vegas

menu hamburguer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
19:48
Rayssa Leal durante sua última volta no SLS Las Vegas (Foto: Print GeTV)
imagem cameraRayssa Leal durante sua última volta no SLS Las Vegas (Foto: Print GeTV)
A melhor skatista brasileira da atualidade, Rayssa Leal, conhecida também como Fadinha, cravou uma manobra perfeita na segunda rodada, mas não conseguiu finalizar a última e acabou ficando com o vice-campeonato no SLS de Las Vegas, com 21,8 pontos. A japonesa Liz Akama foi a campeã, com 22 pontos.

Rayssa Leal durante sua última volta no SLS Las Vegas (Foto: Print GeTV)

Resultado final femininas

  • 1° - Liz Akama (JAP) - 22 pontos
  • 2° - Rayssa Leal (BRA) - 21,8 pontos
  • 3° - Aoi Uemura (JAP) - 19.2 pontos
  • 4° - Momiji Nishiya (JAP) - 17,7 pontos
  • 5° - Shiloh Catori (JAP) - 10,6 pontos
  • 6° - Mariah Duran (EUA) - 9.4 pontos

A disputa em Las Vegas conta pontos para a classificação visando o Super Crown, evento pelo título mundial que acontecerá em São Paulo nos dias 06 e 07 de dezembro.

Na disputa do masculino, Filipe Mota é o único representante do Brasil na final em Vegas.

Finalistas masculino

  • Jake Ilardi (EUA)
  • Ginwoo Onodera (JAP)
  • Dashawn Jordan (EUA)
  • Ryan Decenzo (CAN)
  • Louie Lopez (EUA)
  • Filipe Mota (BRA)
  • Sora Shirai (JAP)
  • Yuto Horigome (JAP)
  • Vincent Milou (FRA) e Nyjah Huston (EUA)

Super Crown em São Paulo define valores dos ingressos

A Street League Skateboarding (SLS) divulgou os valores dos ingressos do Super Crown em São Paulo. A competição marca a disputa pelo título da liga e acontece no ginásio Ibirapuera. O evento será entre 6 e 7 de dezembro e a abertura da venda geral será no domingo (26). A competição deve contar com Rayssa Leal, a brasileira está bem posicionada no ranking.

Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster e custam entre R$ 165 e R$ 1.500 no primeiro lote. Também há uma opção que dá acesso aos dois dias de evento e custam entre R$ 270 e R$ 1.680 no lote de abertura. Os tíquetes serão vendidos em três setores: cadeira superior, cadeira inferior e SLS Experience. Confira os valores abaixo:

Ingressos para sábado, 6 de dezembro

LoteCadeira superiorCadeira inferiorSLS Experience

Lote 1

R$ 165,00

R$ 242,00

R$ 1.300,00

Lote 2

R$ 220,00

R$ 319,00

R$ 1.500,00

Lote 3

R$ 275,00

R$ 385,00

R$ 1.700,00

