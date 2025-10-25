Rayssa Leal crava manobra, mas termina em 2° na SLS de Las Vegas

A melhor skatista brasileira da atualidade, Rayssa Leal, conhecida também como Fadinha, cravou uma manobra perfeita na segunda rodada, mas não conseguiu finalizar a última e acabou ficando com o vice-campeonato no SLS de Las Vegas, com 21,8 pontos. A japonesa Liz Akama foi a campeã, com 22 pontos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Rayssa Leal durante sua última volta no SLS Las Vegas (Foto: Print GeTV)

Resultado final femininas

1° - Liz Akama (JAP) - 22 pontos

2° - Rayssa Leal (BRA) - 21,8 pontos

3° - Aoi Uemura (JAP) - 19.2 pontos

4° - Momiji Nishiya (JAP) - 17,7 pontos

5° - Shiloh Catori (JAP) - 10,6 pontos

6° - Mariah Duran (EUA) - 9.4 pontos

A disputa em Las Vegas conta pontos para a classificação visando o Super Crown, evento pelo título mundial que acontecerá em São Paulo nos dias 06 e 07 de dezembro.

Na disputa do masculino, Filipe Mota é o único representante do Brasil na final em Vegas.

Finalistas masculino

Jake Ilardi (EUA)

Ginwoo Onodera (JAP)

Dashawn Jordan (EUA)

Ryan Decenzo (CAN)

Louie Lopez (EUA)

Filipe Mota (BRA)

Sora Shirai (JAP)

Yuto Horigome (JAP)

Vincent Milou (FRA) e Nyjah Huston (EUA)

Super Crown em São Paulo define valores dos ingressos

A Street League Skateboarding (SLS) divulgou os valores dos ingressos do Super Crown em São Paulo. A competição marca a disputa pelo título da liga e acontece no ginásio Ibirapuera. O evento será entre 6 e 7 de dezembro e a abertura da venda geral será no domingo (26). A competição deve contar com Rayssa Leal, a brasileira está bem posicionada no ranking.

continua após a publicidade

Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster e custam entre R$ 165 e R$ 1.500 no primeiro lote. Também há uma opção que dá acesso aos dois dias de evento e custam entre R$ 270 e R$ 1.680 no lote de abertura. Os tíquetes serão vendidos em três setores: cadeira superior, cadeira inferior e SLS Experience. Confira os valores abaixo:

Ingressos para sábado, 6 de dezembro