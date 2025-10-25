Rayssa Leal crava manobra, mas termina em 2° na SLS de Las Vegas
A japonesa Liz Akama ficou com o título
- Matéria
- Mais Notícias
A melhor skatista brasileira da atualidade, Rayssa Leal, conhecida também como Fadinha, cravou uma manobra perfeita na segunda rodada, mas não conseguiu finalizar a última e acabou ficando com o vice-campeonato no SLS de Las Vegas, com 21,8 pontos. A japonesa Liz Akama foi a campeã, com 22 pontos.
➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Resultado final femininas
- 1° - Liz Akama (JAP) - 22 pontos
- 2° - Rayssa Leal (BRA) - 21,8 pontos
- 3° - Aoi Uemura (JAP) - 19.2 pontos
- 4° - Momiji Nishiya (JAP) - 17,7 pontos
- 5° - Shiloh Catori (JAP) - 10,6 pontos
- 6° - Mariah Duran (EUA) - 9.4 pontos
A disputa em Las Vegas conta pontos para a classificação visando o Super Crown, evento pelo título mundial que acontecerá em São Paulo nos dias 06 e 07 de dezembro.
Na disputa do masculino, Filipe Mota é o único representante do Brasil na final em Vegas.
Finalistas masculino
- Jake Ilardi (EUA)
- Ginwoo Onodera (JAP)
- Dashawn Jordan (EUA)
- Ryan Decenzo (CAN)
- Louie Lopez (EUA)
- Filipe Mota (BRA)
- Sora Shirai (JAP)
- Yuto Horigome (JAP)
- Vincent Milou (FRA) e Nyjah Huston (EUA)
Super Crown em São Paulo define valores dos ingressos
A Street League Skateboarding (SLS) divulgou os valores dos ingressos do Super Crown em São Paulo. A competição marca a disputa pelo título da liga e acontece no ginásio Ibirapuera. O evento será entre 6 e 7 de dezembro e a abertura da venda geral será no domingo (26). A competição deve contar com Rayssa Leal, a brasileira está bem posicionada no ranking.
Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster e custam entre R$ 165 e R$ 1.500 no primeiro lote. Também há uma opção que dá acesso aos dois dias de evento e custam entre R$ 270 e R$ 1.680 no lote de abertura. Os tíquetes serão vendidos em três setores: cadeira superior, cadeira inferior e SLS Experience. Confira os valores abaixo:
Ingressos para sábado, 6 de dezembro
|Lote
|Cadeira superior
|Cadeira inferior
|SLS Experience
Lote 1
R$ 165,00
R$ 242,00
R$ 1.300,00
Lote 2
R$ 220,00
R$ 319,00
R$ 1.500,00
Lote 3
R$ 275,00
R$ 385,00
R$ 1.700,00
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias