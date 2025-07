Brasil derrota donos da casa na estreia do Mundial em Singapura

A Seleção Brasileira de Polo Aquático venceu a Singapura na estreia do Mundial de Esportes Aquáticos durante a madrugada deste sábado (12). O confronto foi marcado por clara superioridade do Brasil, com placar de 19 a 8 (parciais de 4/0, 5/1, 6/3 e 4/4 sobre os donos da casa. Agora, a equipe enfrenta os Estados Unidos em disputa direta pela liderança do Grupo C.

Ainda no primeiro quarto, o Brasil construiu confortável vantagem sobre a Singapura, com quatro gols, enquanto a defesa dos visitantes se manteve forte. A superioridade na piscina foi clara também no período seguinte para a equipe brasileira, que fechou mais um placar com quatro de diferença. No intervalo, o jogo estava em 9 a 1.

A segunda metade foi controlada ainda pela Seleção Brasileira, mesmo com a dura reação da Singapura. Os donos da casa enfim encaixaram o ataque para balançar as redes em nove oportunidades. Apesar do equilíbrio no último quarto, o Brasil conquistou a primeira vitória no Campeonato Mundial por 19 a 8.

Ao fim da estreia, o goleiro João Pedro Fernandes foi eleito o melhor jogador da partida. O brasileiro se destacou com 10 defesas realizadas durante o confronto contra os donos da casa em Singapura.

— O jogo de hoje era o mais importante, para começarmos com o pé direito e praticamente classificados para a próxima fase. A parte de ser o melhor jogador é legal, mas o mais importante é o time sair com a vitória. Espero que a gente possa continuar se superando e melhorando nos próximos jogos para chegarmos fortalecidos na próxima fase — comentou o goleiro.

