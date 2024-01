O vencedor de cada confronto terá sua presença confirmada no Superbowl 2024. A partida marca o fim da temporda da NFL e além do jogo que decidirá o campeão, o evento é conhecido pelas inúmeras ativações, como os shows de abertura. Esta será a 58ª edição do Superbowl, que acontecerá no dia 11 de fevereiro, em Paradise, cidade próxima a Las Vegas, nos Estados Unidos.