Este domingo (25) pode ser um dia especial para o torcedor brasileiro, com a chance do país levar o primeiro título do Rio Open na chave de duplas. Rafael Matos vai decidir o troféu do evento, ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, contra os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler. O confronto acontece a partir das 15h (de Brasília), na quadra central Guga Kuerten, no Rio de Janeiro, com transmissão do "SporTV 3".