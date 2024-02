Com este resultado, segue a sina de nunca haver um bicampeão no torneio carioca, que começou em 2014. Norrie era defensor do título e fica pelo caminho. Ele sofreu muito com a umidade e o calor, na casa dos 28º C, e pediu atendimento médico duas vezes, na virada do primeiro para o segundo sets e antes do último game, fazendo gestos que não estava suportando.