Rafael Matos arrasa e alcança a semi no ATP de Chengdu

Rafael Matos, de branco, e Dodig, de preto e amarelo (Foto: Divulgação / Chengdu Open)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 21/09/2024 - 11:17 • Chengdu (CHN)

Rafael Matos, número 1 do Brasil, atual 35º do mundo, atingiu, neste sábado (21), uma vaga na semifinal do ATP 250 de Chengdu, na China, competição com premiação de US$ 1,1 milhão (cerca de R$5,96 milhões), no piso duro.

O atleta brasileiro e o croata Ivan Dodig, ex-número dois do mundo, derrotaram a dupla chinesa formada por Ye Cong Mo e Sheng Tang por um duplo 6/1 em apenas 46 minutos e irão buscar vaga na decisão nesta segunda-feira (23) contra os cabeças de chave 3, o indiano Yuki Bhambri e o francês Albano Olivetti.

➡️ Thiago Wild despacha ex-top 30 e decide o título em Bad Waltersdorf

- Jogamos bem, do inicio ao fim, não dando chances aos adversários - resumiu Matos.

Matos joga pela primeira vez com Dodig e tentará voltar à final do torneio onde foi vice-campeão em 2023. Ele buscará sua 16ª final na carreira em busca da décima conquista. Até agora, em 2024, ele soma três títulos (Rio Open, Bastad e Stuttgart) e um vice (Washington).