Rafael Brandão no Mr. Olympia 2024: onde assistir e horários

Em grande fase, Rafael Brandão chega em mais um Mr. Olympia, na categoria Open Bodybuilding. Depois do top 9 em 2022, o brasileiro busca repetir os resultados que vem conquistando neste ano. O paulista de 31 anos não terá vida fácil, já que tem grandes adversários. A disputa acontecerá neste sábado (12), com o pré-julgamento e as finais.

Em 2024, Rafael tem o melhor ano. No Arnold Classic Ohio, "Brandinho" ficou na terceira colocação e no mês seguinte, venceu Arnold Classic South America, pela segunda vez na carreira. Na preparação para o Mr. Olympia, o brasileiro apresentou um físico incrível, que vem sendo considerado um dos melhores dele na carreira. Na competição, Brandão terá grande disputa contra os favoritos Hadi Choopan e Samson Dauda.

MR. OLYMPIA 2024: 212, Classic Physique, Open e Men's Physique

Categoria: 212 Olympia

Pré-julgamento: sexta, 11 de outubro, a partir de 13h30 (no horário de Brasília)

Finais: sexta, 11 de outubro, a partir de 22h (no horário de Brasília)

Onde assistir: OlympiaTV (pay-per-view)

Categoria: Open Bodybuilding

Pré-julgamento: sexta, 11 de outubro, a partir de 22h (no horário de Brasília)

Finais: sábado, 12 de outubro, a partir de 23h (no horário de Brasília)

Onde assistir: OlympiaTV (pay-per-view)

Categoria: Classic Physique e Men's Physique Olympia

Pré-julgamento: sábado, 12 de outubro, a partir de 13h30 (no horário de Brasília)

Finais: sábado, 12 de outubro, a partir de 23h (no horário de Brasília)

Onde assistir: OlympiaTV (pay-per-view)

